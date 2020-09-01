【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①毛内宙（留萌ＡＣ）②坂（旭川ＡＣ）③八巻（東光スポーツ少年団）

▽８００㍍

①二階堂葵一（旭川ＴＲＣ）②佐藤（東光スポーツ少年団）③波多野（旭川ＡＣ）

▽１５００㍍

①泉圭輔（神居東陸上少年団）②村田（神居東陸上少年団）③佐藤（東光スポーツ少年団）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ

▽走り高跳び

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）

▽走り幅跳び

①工藤蒼史（神居東陸上少年団）②佐々木（上川陸上少年団）③佐藤（愛宕ＡＣ）

▽ジャべリックボール投げ

①花井瑛音（羽幌ジュニアＲＣ）②高橋（神居東陸上少年団）③福田（旭川第三）



◇中学生

▽１年１００㍍

①鈴木遥斗（留萌）②山本（東神楽）③葛間（上川）

▽２年１００㍍

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②高野（東神楽）③森山（旭川ＡＣ）

▽３年１００㍍

①山内翔馬（緑が丘）１１秒０３＝大会新②丹羽（東鷹栖）③高士（上富良野）

▽２００㍍

①高野歩来人（東神楽）②荒木関（神居東）③金田一（明星）

▽３年２００㍍

①安藤辿（東神楽）②岡平（富良野東）③門脇（東鷹栖）

▽４００㍍

①荒木関貫太（神居東）②西脇（富良野東）③木村（広陵）

▽３年４０００㍍

①谷口諒空（剣淵）②向井（広陵）③池田（広陵）

▽８００㍍

①鈴木遥斗（留萌）②三上（留萌）③鈴木（当麻）

▽３年８００㍍

①谷口諒空（剣淵）②佐々木（士別）③小野寺（永山）

▽１５００㍍

①岩村楓樹（神居東）②坂井（東神楽）③吉田（東神楽）

▽３年１５００㍍

①黒川遥斗（士別）②佐々木（士別）③鴈田（東神楽）

▽３０００㍍

①岩村楓樹（神居東）②坂井（東神楽）③藤木（東神楽）

▽３年３０００㍍

①黒川遥斗（士別）②大杉（上富良野）③鴈田（東神楽）

▽共通１１０㍍障害

①門田隼人（富良野西）

▽３年１１０㍍障害

①松井陽輝（緑が丘）

▽４００㍍リレー

①東神楽Ａ②明星③富良野東

▽３年４００㍍リレー

①上富良野②光陽

▽走り高跳び

①河原朋夢（南富良野）②上田（富良野西）

▽３年走り高跳び

①豊崎丈太郎（永山）

▽走り幅跳び

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②植松（光陽）③松本（東鷹栖）

▽３年走り幅跳び

①山崎天愛（永山）②藤田（緑が丘）③岩井（緑が丘）

▽砲丸投げ

①木幡悠月（上富良野）②宮田（士別南）③奈良岡（留萌）

▽３年砲丸投げ

①渡辺紗斗（緑が丘）②林（上富良野）③原田（上富良野）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①板谷夏生（神居東陸上少年団）②茂利（上川陸上少年団）③猪股（神居東陸上少年団）

▽８００㍍

①高野楓遥（神居東陸上少年団）②篠田（神居東陸上少年団）③菊地（士別ジュニア陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①神居東陸上少年団（藤倉聖里、猪股結菜、峯岸美来、板谷夏生）５４秒９６＝大会新②愛宕ＡＣ③旭川ＴＲＣ

▽走り高跳び

①兼平ゆあ（愛宕ＡＣ）②志摩（神居東陸上少年団）③谷（神居東陸上少年団）

▽走り幅跳び

①板谷夏生（神居東陸上少年団）②茂利（上川陸上少年団）③猪股（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ

①栗林杏南（羽幌ジュニアＲＣ）②金子（羽幌ジュニアＲＣ）③牧野（なよろＪＡＣ）



◇中学生

▽１年１００㍍

①丸山心優（緑が丘）②半沢（広陵）③舟木（旭川ＡＣ）

▽２年１００㍍

①田野葵（緑が丘）②菊地（士別南）③塚本（明星）

▽３年１００㍍

①菅原美優（士別）②菊地（緑が丘）③平山（羽幌ジュニアＲＣ）

▽２００㍍

①田野葵（緑が丘）②菊地（士別南）③塚本（明星）

▽３年２００㍍

①菅原美優（士別）②東（富良野西）③平山（羽幌ジュニアＲＣ）

▽８００㍍

①篠島渚紗（神居東）②金津（東明）③早川（東明）

▽３年８００㍍

①鈴木瑠夏（神居東）②有海（旭川ＡＣ）③二色（神居東）

▽１５００㍍

①石橋桜（旭龍谷）②小林（旭東）③泉（旭龍谷）

▽１５００㍍

①篠島渚紗（神居東）②高橋（神居東）③合田（緑が丘）

▽３年１５００㍍

①鈴木瑠夏（神居東）②益塚（東神楽）③高橋（緑が丘）

▽１００㍍障害

①和泉蓮那（永山）②原田（緑が丘）③茂利（上川）

▽３年１００㍍障害

①菅更紗（緑が丘）②須藤（東鷹栖）③菊地（緑が丘）

▽４００㍍リレー

①明星②永山③富良野西

▽３年４００㍍リレー

①上富良野②東神楽③羽幌ジュニアＲＣ

▽走り高跳び

①畠山紅杏（緑が丘）②山下（東鷹栖）③児玉（永山）

▽走り幅跳び

①村上綺音（緑が丘）②高橋（富良野東）③丹羽（東鷹栖）

▽３年走り幅跳び

①山田みいの（神居東）②須藤（東鷹栖）③石川（東神楽）

▽砲丸投げ

①大田穂乃華（東鷹栖）②河内（富良野西）③山本（緑が丘）

▽３年砲丸投げ

①斉藤愛夏（富良野東）②小松（永山）③永沢（旭川ＡＣ）



◇優秀選手

▽中学生男子

山内翔馬（緑が丘）

▽中学生女子

田野葵（緑が丘）

▽小学生男子

毛内宙（留萌ＡＣ）

▽小学生女子

板谷夏生（神居東陸上少年団）