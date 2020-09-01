▽１回戦
旭北１―０富良野、旭西０―０（ＰＫ５―４）旭永嶺、旭龍谷５―１旭工、旭商３―０旭南、旭農３―３（ＰＫ８―７）旭高専、留萌２―２（ＰＫ５―３）旭明成
▽２回戦
旭大高３―０旭北、旭龍谷２―０旭西、旭商８―０旭農、留萌２―１旭東