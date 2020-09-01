ＳＳＳＣ１０―１中央、緑が丘サード４―１名寄東・美深、六合１２―０増毛、東川１―１中富良野、神楽２―１富良野、留萌５―２永山南、北門７―１留萌港南
サッカー あさひかわ新聞杯第１０回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（８月２２、２３日・名寄健康の森ほか）
2020/09/01
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