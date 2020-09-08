▽決勝
旭　北
　11３６２６｜２８
　３１００１｜５
旭　商
　（５回コールドゲーム）
　（北）鏑木美羽、清水音寧―河内柚杏
　（商）駿河静佳―中川有莉
　
▽３塁打
長谷部麻詩（北）
▽２塁打
大浦鈴日２、中里菜華、長谷部麻詩、鏑木美羽（北）、大森花音（商）