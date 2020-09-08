▽決勝

旭 北

11３６２６｜２８

３１００１｜５

旭 商

（５回コールドゲーム）

（北）鏑木美羽、清水音寧―河内柚杏

（商）駿河静佳―中川有莉



▽３塁打

長谷部麻詩（北）

▽２塁打

大浦鈴日２、中里菜華、長谷部麻詩、鏑木美羽（北）、大森花音（商）