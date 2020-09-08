▽第２節

函館大７―０函教大、苫小牧駒大６―３旭川大



▽第３節

東農大網走２―０苫小牧駒大、函館大８―１旭教大、旭大７―４函教大、苫小牧駒大３―１東農大網走、函館大２―０旭教大、函教大９―０旭大