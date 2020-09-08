▽１回戦
広陵１２―１神楽、明星４―０緑が丘
▽２回戦
永山南６―１忠和、旭川１０―３東陽、広陵９―２六合、中央５―０北門、旭教大付属２―０東明、明星４―２春光台、東光・光陽８―１神居、永山８―０愛宕
▽３回戦
永山南７―１旭川、広陵３―２中央、明星３―２旭教大付属、東光・光陽１―０永山