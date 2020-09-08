▽１回戦

当麻１２―２凌雲・北鎮合同、比布７―５上川・愛別合同、永山中央・永山南・永山西合同１３―１東五条、愛宕東７―３豊岡・東旭川合同

▽準決勝

当麻１０―０比布、愛宕東１３―４永山中央・永山南・永山西合同