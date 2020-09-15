【男子】
◇高校・一般
▽１００㍍
①松本虎流（旭龍谷）②二木（ＡＬＬ）③武島（旭大高）
▽２００㍍
①殿山凌平（旭大高）②山田（旭大高）③酒井（旭大高）
▽４００㍍
①小野田優翔（旭工）②谷口（剣淵中）③桝本（旭西）
▽８００㍍
①尾崎匠（士別翔雲）②鴻上（旭永嶺）③谷口（剣淵中）
▽１５００㍍
①沼田倫（士別翔雲）②宮腰（旭南）③塩崎（旭大高）
▽５０００㍍
①原田聖矢（旭実）②塩崎（旭大高）③栗山（旭実）
▽１１０㍍障害
①川島康明（旭大高）②小野（旭大高）③二階堂（旭西）
▽４００㍍障害
①殿山凌平（旭大高）②小野（旭大高）③池田（旭大高）
▽４００㍍リレー
①旭大高②ＡＬＬ③旭龍谷
▽１６００㍍リレー
①旭大高Ａ②旭工③旭西
▽走り高跳び
①藤原虎太郎（旭北）②豊崎（永山中）③坂井（旭大高）
▽走り幅跳び
①三宅樹（国際武道大）②宮前（羽幌高）③川島（旭大高）
▽三段跳び
①丸嵩弘（道北陸協）②玉村（留萌高）③沢田（留萌高）
▽砲丸投げ
①中嶋輝（旭大高）②鈴木（旭工）③佐藤（明星中）
▽円盤投げ（１・７５０㌔）
①伊藤蒼良（旭農）②大田（旭農）③北嶋（富良野緑峰）
▽円盤投げ（２・０００㌔）
①渋谷匠（道北アスリートクラブ）②栗林（旭教大）③大谷（旭医大）
▽ハンマー投げ
①中嶋輝（旭大高）②北嶋（富良野緑峰）③伊藤（旭農）
▽やり投げ
①佐藤勇次（道北陸協）②伏見（富良野緑峰）③小林（旭大高）
【女子】
◇高校・一般
▽１００㍍
①三浦弓奈（旭大高）②大沢（旭大高）③垣副（旭大高）
▽２００㍍
①山崎未夢（旭大高）②大沢（旭大高）③上野（旭龍谷）
▽４００㍍
①山崎未夢（旭大高）②阿部（旭大高）③杉下（羽幌高）
▽８００㍍
①阿部充希（旭大高）②能勢（富良野高）③能勢（富良野中）
▽３０００㍍
①吉村友唯（上富良野中）②今井（富良野緑峰）
▽１００㍍障害
①佐藤陽菜乃（旭大高）１５秒２８＝大会新②榊（旭大高）③山森（旭南）
▽４００㍍障害
①榊莉音（旭大高）②長坂（旭西）③登（旭実）
▽４００㍍リレー
①旭大高②旭龍谷③旭永嶺
▽１６００㍍リレー
①旭大高（佐藤陽菜乃・榊莉音・垣副美紅・山崎未夢）４分０９秒９５＝大会新②旭永嶺③旭西
▽走り高跳び
①青木栄美花（道北陸協）②千葉（旭工）③窪田（旭大高）
▽走り幅跳び
①村上茉生（羽幌高）②山田（神居東中）③斎藤（旭永嶺）
▽三段跳び
①蝦名涼花（旭大高）
▽砲丸投げ
①伊井あおい（留萌高）②大田（東鷹栖中）③武山（旭商）
▽円盤投げ
①加納弥生（旭大高）②今村（旭教大）③小坂（旭医大）
▽やり投げ
①加納弥生（旭大高）②早坂（羽幌高）③縄江（旭明成）
陸上競技 第７５回道北選手権大会（１３日・花咲陸上競技場）
2020/09/15
【男子】
スポーツの記録 最新の記事
- 軟式野球 第１８回星野伸之旗争奪少年大会（１２、１３日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 軟式野球 旭川軟式野球連盟少年部北支部秋季大会（５日・比布多目的グラウンド）
- 軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（１２日・東光公園第２球場）
- 軟式野球 会長旗兼秋季選手権大会（１２日・鷹栖球場）
- 北海道学生野球秋季１部リーグ戦（１２、１３日・あいべつ球場）
- ソフトテニス 第３２回旭川市小学生大会（１２日・花咲コート）
- ソフトテニス 秋季加盟団体戦（１３日・花咲コート）
- テニス 道北ブロック秋季ジュニアシングルス大会（１２、１３日・忠和コート）
- テニス 第５回旭川ベテラン大会（１２日・花咲コート）
- サッカー あさひかわ新聞杯第１０回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（５、６日・東光公園球技場ほか）
- サッカー 第１２回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２７回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（５、６日・忠和公園ほか）
- サッカー 北海道リーグ第２回道央・道北ブロックリーグ（８月１６、２３日、９月６日・東光公園球技場ほか）
- 陸上競技 第７５回道北選手権大会（１３日・花咲陸上競技場）