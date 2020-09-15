【男子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①松本虎流（旭龍谷）②二木（ＡＬＬ）③武島（旭大高）

▽２００㍍

①殿山凌平（旭大高）②山田（旭大高）③酒井（旭大高）

▽４００㍍

①小野田優翔（旭工）②谷口（剣淵中）③桝本（旭西）

▽８００㍍

①尾崎匠（士別翔雲）②鴻上（旭永嶺）③谷口（剣淵中）

▽１５００㍍

①沼田倫（士別翔雲）②宮腰（旭南）③塩崎（旭大高）

▽５０００㍍

①原田聖矢（旭実）②塩崎（旭大高）③栗山（旭実）

▽１１０㍍障害

①川島康明（旭大高）②小野（旭大高）③二階堂（旭西）

▽４００㍍障害

①殿山凌平（旭大高）②小野（旭大高）③池田（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭大高②ＡＬＬ③旭龍谷

▽１６００㍍リレー

①旭大高Ａ②旭工③旭西

▽走り高跳び

①藤原虎太郎（旭北）②豊崎（永山中）③坂井（旭大高）

▽走り幅跳び

①三宅樹（国際武道大）②宮前（羽幌高）③川島（旭大高）

▽三段跳び

①丸嵩弘（道北陸協）②玉村（留萌高）③沢田（留萌高）

▽砲丸投げ

①中嶋輝（旭大高）②鈴木（旭工）③佐藤（明星中）

▽円盤投げ（１・７５０㌔）

①伊藤蒼良（旭農）②大田（旭農）③北嶋（富良野緑峰）

▽円盤投げ（２・０００㌔）

①渋谷匠（道北アスリートクラブ）②栗林（旭教大）③大谷（旭医大）

▽ハンマー投げ

①中嶋輝（旭大高）②北嶋（富良野緑峰）③伊藤（旭農）

▽やり投げ

①佐藤勇次（道北陸協）②伏見（富良野緑峰）③小林（旭大高）



【女子】

◇高校・一般

▽１００㍍

①三浦弓奈（旭大高）②大沢（旭大高）③垣副（旭大高）

▽２００㍍

①山崎未夢（旭大高）②大沢（旭大高）③上野（旭龍谷）

▽４００㍍

①山崎未夢（旭大高）②阿部（旭大高）③杉下（羽幌高）

▽８００㍍

①阿部充希（旭大高）②能勢（富良野高）③能勢（富良野中）

▽３０００㍍

①吉村友唯（上富良野中）②今井（富良野緑峰）

▽１００㍍障害

①佐藤陽菜乃（旭大高）１５秒２８＝大会新②榊（旭大高）③山森（旭南）

▽４００㍍障害

①榊莉音（旭大高）②長坂（旭西）③登（旭実）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭龍谷③旭永嶺

▽１６００㍍リレー

①旭大高（佐藤陽菜乃・榊莉音・垣副美紅・山崎未夢）４分０９秒９５＝大会新②旭永嶺③旭西

▽走り高跳び

①青木栄美花（道北陸協）②千葉（旭工）③窪田（旭大高）

▽走り幅跳び

①村上茉生（羽幌高）②山田（神居東中）③斎藤（旭永嶺）

▽三段跳び

①蝦名涼花（旭大高）

▽砲丸投げ

①伊井あおい（留萌高）②大田（東鷹栖中）③武山（旭商）

▽円盤投げ

①加納弥生（旭大高）②今村（旭教大）③小坂（旭医大）

▽やり投げ

①加納弥生（旭大高）②早坂（羽幌高）③縄江（旭明成）