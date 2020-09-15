【男子】
◇高校・一般
▽１００㍍　
①松本虎流（旭龍谷）②二木（ＡＬＬ）③武島（旭大高）
▽２００㍍　
①殿山凌平（旭大高）②山田（旭大高）③酒井（旭大高）
▽４００㍍　
①小野田優翔（旭工）②谷口（剣淵中）③桝本（旭西）
▽８００㍍　
①尾崎匠（士別翔雲）②鴻上（旭永嶺）③谷口（剣淵中）
▽１５００㍍　
①沼田倫（士別翔雲）②宮腰（旭南）③塩崎（旭大高）
▽５０００㍍　
①原田聖矢（旭実）②塩崎（旭大高）③栗山（旭実）
▽１１０㍍障害　
①川島康明（旭大高）②小野（旭大高）③二階堂（旭西）
▽４００㍍障害　
①殿山凌平（旭大高）②小野（旭大高）③池田（旭大高）
▽４００㍍リレー　
①旭大高②ＡＬＬ③旭龍谷
▽１６００㍍リレー　
①旭大高Ａ②旭工③旭西
▽走り高跳び　
①藤原虎太郎（旭北）②豊崎（永山中）③坂井（旭大高）
▽走り幅跳び　
①三宅樹（国際武道大）②宮前（羽幌高）③川島（旭大高）
▽三段跳び　
①丸嵩弘（道北陸協）②玉村（留萌高）③沢田（留萌高）
▽砲丸投げ　
①中嶋輝（旭大高）②鈴木（旭工）③佐藤（明星中）
▽円盤投げ（１・７５０㌔）　
①伊藤蒼良（旭農）②大田（旭農）③北嶋（富良野緑峰）
▽円盤投げ（２・０００㌔）　
①渋谷匠（道北アスリートクラブ）②栗林（旭教大）③大谷（旭医大）
▽ハンマー投げ　
①中嶋輝（旭大高）②北嶋（富良野緑峰）③伊藤（旭農）
▽やり投げ　
①佐藤勇次（道北陸協）②伏見（富良野緑峰）③小林（旭大高）
　
【女子】
◇高校・一般
▽１００㍍　
①三浦弓奈（旭大高）②大沢（旭大高）③垣副（旭大高）
▽２００㍍　
①山崎未夢（旭大高）②大沢（旭大高）③上野（旭龍谷）
▽４００㍍　
①山崎未夢（旭大高）②阿部（旭大高）③杉下（羽幌高）
▽８００㍍　
①阿部充希（旭大高）②能勢（富良野高）③能勢（富良野中）
▽３０００㍍　
①吉村友唯（上富良野中）②今井（富良野緑峰）
▽１００㍍障害　
①佐藤陽菜乃（旭大高）１５秒２８＝大会新②榊（旭大高）③山森（旭南）
▽４００㍍障害　
①榊莉音（旭大高）②長坂（旭西）③登（旭実）
▽４００㍍リレー　
①旭大高②旭龍谷③旭永嶺
▽１６００㍍リレー　
①旭大高（佐藤陽菜乃・榊莉音・垣副美紅・山崎未夢）４分０９秒９５＝大会新②旭永嶺③旭西
▽走り高跳び　
①青木栄美花（道北陸協）②千葉（旭工）③窪田（旭大高）
▽走り幅跳び　
①村上茉生（羽幌高）②山田（神居東中）③斎藤（旭永嶺）
▽三段跳び　
①蝦名涼花（旭大高）
▽砲丸投げ　
①伊井あおい（留萌高）②大田（東鷹栖中）③武山（旭商）
▽円盤投げ　
①加納弥生（旭大高）②今村（旭教大）③小坂（旭医大）
▽やり投げ　
①加納弥生（旭大高）②早坂（羽幌高）③縄江（旭明成）