旭蹴会３―１クラブトレヴォ、サンクＦＣくりやま５―２ヴェルデラッソ旭川、ビッグ１サッカークラブ３―１カレーナ小樽、サンクＦＣくりやま５―０クラブトレヴォ、旭蹴会３―２カレーナ小樽、ヴェルデラッソ旭川４―０ビッグ１サッカークラブ、ヴェルデラッソ旭川３―０クラブトレヴォ、旭蹴会２―２ビッグ１サッカークラブ、サンクＦＣくりやま４―１カレーナ小樽