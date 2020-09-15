【男子】
▽Ａ組　
①福本幸夫②沖田③城④山下⑤得能
▽Ｂ組　
①米田伸司②中村③斉藤④野村⑤舘田
　
【女子】
▽Ａ組　
①青山美幸②森③京極④伊藤⑤返町
▽Ｂ組　
①宗本結花②坪坂③吉田④今田⑤深谷