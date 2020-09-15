【男子】

▽１７歳以下

①池田悠河（旭川宮の森ＳＣ）②今井陽（ポラリスＴＴ）③尾崎（旭明成）③上林（旭明成）⑤吉川（旭西）⑤佐藤（旭永嶺）⑤長谷川（旭明成）⑤今井朝（ポラリスＴＴ）



【女子】

▽１３歳以下

①斉藤好花（テニスパークＪ）②中村（テニスパークＪ）③石崎（ながやまテニス）③鎌田（テニスパークＪ）

▽１７歳以下

①村上万唯（旭南）②松浦（旭川宮の森ＳＣ）③石崎（ながやまテニス）③町谷（旭北）⑤佐々木（旭永嶺）⑤鎌仲（旭南）⑤佐竹（旭永嶺）⑤金子（旭西）