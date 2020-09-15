【男子】
▽Ａ級　
①Ｍ１・１②旭実高Ａ③旭実高Ｂ③チーム鳥忠
▽Ｂ級　
①暁クラブＡ②北電クラブ③大成クラブＢ③ＡＧＣ
▽Ｃ級　
①暁クラブＣ②当麻クラブ
　
【女子】
▽Ａ級　
①旭実高Ａ②ＳＴＳ③ウィズ旭川③大成クラブＡ
▽Ｂ級　
①旭川女子クラブＡ②旭川迷球会③大成クラブＢ
▽Ｃ級　
①当麻クラブ②東旭川クラブ③緑が丘中Ａ③ＧＯＧＯクラブ