【男子】

▽決勝

神楽岡２―１永小



【女子】

▽１回戦

永小２―１神居、末広北２―０東光、鷹栖北野２―０東神楽、ひがしかわ２―０神楽岡

▽２回戦

永南２―０永小、緑新２―０末広北、旭川２―０鷹栖北野、永山西２―０ひがしかわ

▽準決勝

緑新２―０永南、旭川２―１永山西

▽決勝

緑新２―１旭川