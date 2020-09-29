【男子】
▽決勝
神楽岡２―１永小
　
【女子】
▽１回戦
永小２―１神居、末広北２―０東光、鷹栖北野２―０東神楽、ひがしかわ２―０神楽岡
▽２回戦
永南２―０永小、緑新２―０末広北、旭川２―０鷹栖北野、永山西２―０ひがしかわ
▽準決勝
緑新２―０永南、旭川２―１永山西
▽決勝
緑新２―１旭川