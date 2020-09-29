【男子】

▽一般

①旭龍谷高陸上競技部スタッフ②うさかめＡＣ③旭西高Ａ④旭北高⑤旭川陸上クラブ⑥９９９ＡＣ旭川Ａ

▽中学生

①東神楽Ａ②神居東Ａ③東神楽Ｂ④神居東Ｂ⑤深川一已Ａ⑥東神楽Ｃ



【女子】

▽一般

①旭龍谷高陸上競技部②旭西高Ｂ

▽中学生

①東神楽Ａ②緑が丘③東神楽Ｂ④光陽