【男子】

▽準々決勝

大石（比布）３―１鬼頭（広陵）、中川（永山南）３―２大平（当麻）、宮崎（名寄）３―０熊谷（旭教大付属）、熊谷（啓北）３―０佐藤（広陵）

▽準決勝

大石３―２中川、宮崎３―１熊谷

▽決勝

宮崎３―０大石



【女子】

▽準々決勝

山口（風連）３―０長谷川（当麻）、山田（比布）３―２大浦（永山）、佐々木（名寄東）３―１渋谷（光陽）、田中（比布）３―２荒井（東神楽）

▽準決勝

山田３―２山口、田中３―０佐々木

▽決勝