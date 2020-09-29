【男子】
▽準々決勝
大石（比布）３―１鬼頭（広陵）、中川（永山南）３―２大平（当麻）、宮崎（名寄）３―０熊谷（旭教大付属）、熊谷（啓北）３―０佐藤（広陵）
▽準決勝
大石３―２中川、宮崎３―１熊谷
▽決勝
宮崎３―０大石
　
【女子】
▽準々決勝
山口（風連）３―０長谷川（当麻）、山田（比布）３―２大浦（永山）、佐々木（名寄東）３―１渋谷（光陽）、田中（比布）３―２荒井（東神楽）
▽準決勝
山田３―２山口、田中３―０佐々木
▽決勝