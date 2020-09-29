【男子】
◇決勝トーナメント
▽１回戦
旭東２―０留萌、旭西２―１旭農
▽準決勝
旭実２―０旭東、旭明成２―１旭西
▽決勝
旭実２―０旭明成
▽３位決定戦
旭西２―０旭東
　
【女子】
◇決勝トーナメント
▽準決勝
旭商２―０旭西、旭明成２―１旭北
▽決勝
旭商２―１旭明成
▽３位決定戦
旭北２―１旭西