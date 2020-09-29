名寄ＳＣ１３―１増毛、名寄東・美深１３―１留萌港南、上富良野３―１東陽・光陽、北星４―１中富良野、ＳＳＳＣ３―１富良野、東川６―０春光台、六合７―０旭教大付属、緑が丘サード３―０たかとんびＵＴＤ、トラウム３ｒｄ３―２北門