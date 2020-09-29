▽第５節

函教大６―６旭教大、函館大１―０苫小牧駒大、東農大網走５―１旭大、函館大１―０苫小牧駒大、東農大網走８―１旭大、旭教大１０―５函教大

▽決勝トーナメント１回戦

東農大網走１―０函館大

▽決勝

苫小牧駒大３―１東農大網走

▽５・６位決定戦

旭教大１―０函教大

▽順位

①苫小牧駒大８勝２敗②東農大網走８勝２敗③函館大８勝２敗④旭大３勝７敗⑤旭教大１勝８敗１分け⑥函教大勝８敗１分け



◇表彰選手

▽最高殊勲選手賞

伊藤大海（苫小牧駒大）

▽最優秀選手賞

後藤晟（苫小牧駒大）

▽優秀選手賞

タイシンガーブランドン大河（東農大網走）

▽優秀投手賞

伊藤大海（苫小牧駒大）

▽首位打者

タイシンガーブランドン大河（東農大網走）

▽新人賞

大沼恒介（苫小牧駒大）



◇ベストナイン

▽投手

後藤晟（苫小牧駒大）

▽捕手

小松樹音（苫小牧駒大）

▽１塁手

成田登夢（苫小牧駒大）

▽２塁手

佐藤太陽（函大）

▽３塁手

タイシンガーブランドン大河（東農大網走）

▽遊撃手

武井伽耶飛（函大）

▽外野手

守屋俊介（東農大網走）、佐々木涼太（旭大）、守屋秀明（東農大網走）、

▽指名打者

秋元佑介（旭大）