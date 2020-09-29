▽第５節
函教大６―６旭教大、函館大１―０苫小牧駒大、東農大網走５―１旭大、函館大１―０苫小牧駒大、東農大網走８―１旭大、旭教大１０―５函教大
▽決勝トーナメント１回戦
東農大網走１―０函館大
▽決勝
苫小牧駒大３―１東農大網走
▽５・６位決定戦
旭教大１―０函教大
▽順位　
①苫小牧駒大８勝２敗②東農大網走８勝２敗③函館大８勝２敗④旭大３勝７敗⑤旭教大１勝８敗１分け⑥函教大勝８敗１分け
　
◇表彰選手
▽最高殊勲選手賞
伊藤大海（苫小牧駒大）
▽最優秀選手賞
後藤晟（苫小牧駒大）
▽優秀選手賞
タイシンガーブランドン大河（東農大網走）
▽優秀投手賞
伊藤大海（苫小牧駒大）
▽首位打者
タイシンガーブランドン大河（東農大網走）
▽新人賞
大沼恒介（苫小牧駒大）
　
◇ベストナイン
▽投手
後藤晟（苫小牧駒大）
▽捕手
小松樹音（苫小牧駒大）
▽１塁手
成田登夢（苫小牧駒大）
▽２塁手
佐藤太陽（函大）
▽３塁手
タイシンガーブランドン大河（東農大網走）
▽遊撃手
武井伽耶飛（函大）
▽外野手
守屋俊介（東農大網走）、佐々木涼太（旭大）、守屋秀明（東農大網走）、
▽指名打者
秋元佑介（旭大）