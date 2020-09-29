▽１回戦

旭川教員クラブ６―５旭川クラブ、ニューヤンキース１３―０Ｔ・Ｋ、アサヒカワＳＮＥＡ６―５ＪＲ旭川運転所、比布町役場８―１ドリームナイン旭川

▽準決勝

旭川教員クラブ５―０ニューヤンキース、比布町役場７―５アサヒカワＳＮＥＡ

▽決勝

比布町役場１１―１旭川教員クラブ