【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①藤矢拓馬（神居東陸上少年団）②長内（永山西）③坂（旭川ＡＣ）
▽８００㍍
①佐藤来紀（東光スポーツ少年団）②坂（旭川ＡＣ）③中尾（旭川ＡＣ）
▽４００㍍リレー
①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｂ
▽走り高跳び
①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）
▽走り幅跳び
①工藤蒼史（神居東陸上少年団）②兼平（愛宕ＡＣ）③村上（神居東陸上少年団）
▽ジャベリックボール投げ
①野崎颯彪（旭川ＡＣ）②滝沢（旭川ＡＣ）
◇中学生
▽砲丸投げ（５・０００㌔）
①佐藤大地（明星）
◇高校・一般
▽１００㍍
①松本虎流（旭龍谷）②武島（旭大高）③山内（緑が丘中）
▽４００㍍
①殿山凌平（旭大高）②武島（旭大高）③鳴海（札大）
▽１５００㍍
①佐藤大心（永山中）②鈴木（当麻中）③佐藤真（永山中）
▽５０００㍍
①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②阿部（作・ＡＣ北海道）③吉田（旭西）
▽１１０㍍障害
①北浦侑弥（道北アスリートクラブ）②川島（旭大高）③小野（旭大高）
▽４００㍍リレー
①旭大高②旭龍谷③札大
▽走り高跳び
①藤丸洸雅（北海道スポーツ専門学校）②藤原（旭北）③坂井（旭大高）
▽走り幅跳び
①菅井慧（札幌国際大）②高野（旭大高）③宮前（羽幌高）
▽砲丸投げ（６・０００㌔）
①中嶋輝（旭大高）②井上（旭高専）
▽円盤投げ（１・７５０㌔）
①向拓人（美唄尚栄高）②中嶋（旭大高）③高橋（美唄尚栄高）
▽円盤投げ（２・０００㌔）
①吉沢優作（札大）②栗林（旭教大）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①細川美那（なよろＪＡＣ）②林（愛宕ＡＣ）③相馬（オホーツクキッズ）
▽８００㍍
①嶋貫莉子（神居東陸上少年団）②羽柴（東光スポーツ少年団）③伊藤（留萌ＡＣ）
▽４００㍍リレー
①旭川ＡＣ
▽走り幅跳び
①相馬可夏子（オホーツクキッズ）②村上（神居東陸上少年団）③中山（愛宕ＡＣ）
▽ジャベリックボール投げ
①伊藤灯里（留萌ＡＣ）②金子（羽幌ジュニアＲＣ）③牧野（なよろＪＡＣ）
◇中学生
▽１００㍍障害
①和泉蓮那（永山）②二階堂（永山）
▽砲丸投げ（２・７２１㌔）
①松村怜林（明星）②佐藤（上川）
◇高校・一般
▽１００㍍
①石川虹美（恵庭北高）②大沢（旭大高）③梅井（旭大高）
▽４００㍍
①阿部充希（旭大高）②大沢（旭大高）③杉下（羽幌高）
▽１５００㍍
①高橋実和（永山中）②鈴木（光陽）③森山（光陽）
▽３０００㍍
①三浦あかり（旭西）
▽１００㍍障害
①室谷なつみ（札幌国際大）②高橋（旭北）③佐藤（旭北）
▽４００㍍リレー
①旭龍谷②旭大高③羽幌高
▽走り高跳び
①児玉早紀（永山中）②藤丸（留萌高）③山下（東鷹栖中）
▽走り幅跳び
①蝦名涼花（旭大高）②佐藤（札幌国際大）③村上（羽幌高）
▽砲丸投げ（４・０００㌔）
①山内沙耶佳（札大）②加納（旭大高）③武山（旭商）
▽円盤投げ
①加納弥生（旭大高）②丸山（旭南）③後藤（旭商）