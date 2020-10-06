【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①藤矢拓馬（神居東陸上少年団）②長内（永山西）③坂（旭川ＡＣ）

▽８００㍍

①佐藤来紀（東光スポーツ少年団）②坂（旭川ＡＣ）③中尾（旭川ＡＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｂ

▽走り高跳び

①兼平吏亜（愛宕ＡＣ）

▽走り幅跳び

①工藤蒼史（神居東陸上少年団）②兼平（愛宕ＡＣ）③村上（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ

①野崎颯彪（旭川ＡＣ）②滝沢（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽砲丸投げ（５・０００㌔）

①佐藤大地（明星）



◇高校・一般

▽１００㍍

①松本虎流（旭龍谷）②武島（旭大高）③山内（緑が丘中）

▽４００㍍

①殿山凌平（旭大高）②武島（旭大高）③鳴海（札大）

▽１５００㍍

①佐藤大心（永山中）②鈴木（当麻中）③佐藤真（永山中）

▽５０００㍍

①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②阿部（作・ＡＣ北海道）③吉田（旭西）

▽１１０㍍障害

①北浦侑弥（道北アスリートクラブ）②川島（旭大高）③小野（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭大高②旭龍谷③札大

▽走り高跳び

①藤丸洸雅（北海道スポーツ専門学校）②藤原（旭北）③坂井（旭大高）

▽走り幅跳び

①菅井慧（札幌国際大）②高野（旭大高）③宮前（羽幌高）

▽砲丸投げ（６・０００㌔）

①中嶋輝（旭大高）②井上（旭高専）

▽円盤投げ（１・７５０㌔）

①向拓人（美唄尚栄高）②中嶋（旭大高）③高橋（美唄尚栄高）

▽円盤投げ（２・０００㌔）

①吉沢優作（札大）②栗林（旭教大）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①細川美那（なよろＪＡＣ）②林（愛宕ＡＣ）③相馬（オホーツクキッズ）

▽８００㍍

①嶋貫莉子（神居東陸上少年団）②羽柴（東光スポーツ少年団）③伊藤（留萌ＡＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ

▽走り幅跳び

①相馬可夏子（オホーツクキッズ）②村上（神居東陸上少年団）③中山（愛宕ＡＣ）

▽ジャベリックボール投げ

①伊藤灯里（留萌ＡＣ）②金子（羽幌ジュニアＲＣ）③牧野（なよろＪＡＣ）



◇中学生

▽１００㍍障害

①和泉蓮那（永山）②二階堂（永山）

▽砲丸投げ（２・７２１㌔）

①松村怜林（明星）②佐藤（上川）



◇高校・一般

▽１００㍍

①石川虹美（恵庭北高）②大沢（旭大高）③梅井（旭大高）

▽４００㍍

①阿部充希（旭大高）②大沢（旭大高）③杉下（羽幌高）

▽１５００㍍

①高橋実和（永山中）②鈴木（光陽）③森山（光陽）

▽３０００㍍

①三浦あかり（旭西）

▽１００㍍障害

①室谷なつみ（札幌国際大）②高橋（旭北）③佐藤（旭北）

▽４００㍍リレー

①旭龍谷②旭大高③羽幌高

▽走り高跳び

①児玉早紀（永山中）②藤丸（留萌高）③山下（東鷹栖中）

▽走り幅跳び

①蝦名涼花（旭大高）②佐藤（札幌国際大）③村上（羽幌高）

▽砲丸投げ（４・０００㌔）

①山内沙耶佳（札大）②加納（旭大高）③武山（旭商）

▽円盤投げ

①加納弥生（旭大高）②丸山（旭南）③後藤（旭商）