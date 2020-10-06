【女子】
◇決勝トーナメント
▽１回戦
神居２―０広陵、愛宕２―０愛別、緑が丘２―０明星、東明２―０上川、永山南２―０北星、神楽２―１鷹栖、永山２―０六合、東川２―０春光台
▽２回戦
神居２―０愛宕、東明２―０緑が丘、永山南２―０神楽、東川２―１永山
▽準決勝
神居２―０東明、永山南２―０東川
▽決勝
永山南２―０神居