◇決勝トーナメント
▽１回戦
トロンコ１―０ファミナスＢ、ふらの４―１愛宕、ファミナスＡ１―０アストロＡ、グリンベアボーイズ１―０士別
▽準決勝
トロンコ０―０（ＰＫ２―１）ふらの、ファミナスＡ４―１グリンベアボーイズ
▽決勝
トロンコ２―０ファミナスＡ
▽３位決定戦
ふらの３―０グリンベアボーイズ