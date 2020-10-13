◇決勝トーナメント
▽１回戦
トロンコ１―０ファミナスＢ、ふらの４―１愛宕、ファミナスＡ１―０アストロＡ、グリンベアボーイズ１―０士別
▽準決勝
トロンコ０―０（ＰＫ２―１）ふらの、ファミナスＡ４―１グリンベアボーイズ
▽決勝
トロンコ２―０ファミナスＡ
▽３位決定戦
ふらの３―０グリンベアボーイズ
サッカー 第２８回旭川東ライオンズクラブ旗争奪少年大会（１１日・東川ゆめ公園）
2020/10/13
◇決勝トーナメント
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