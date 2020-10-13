▽１回戦

旭稜２―１神居・中央合同、大有１０―０西御料地、東川大雪１３―４豊岡、鷹栖北野１０―０比布、東五条５―４東旭川、近文１３―３末広、当麻２３―３美瑛、東聖２―１千代田・啓明合同▽２回戦

旭稜５―０大有、東川大雪９―５鷹栖北野、近文１１―１東五条、東聖８―２当麻

▽準決勝

東川大雪１２―８旭稜、東聖７―３近文

▽決勝

東川大雪５―２東聖