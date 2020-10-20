▽１部Ａ　
①花咲クラブＡ②卓翔クラブ
▽１部Ｂ　
①花咲クラブＢ②フリーダムＢ
▽２部　
①はまなすクラブＡ②チャレンジＡ
▽３部　
①やよいクラブＢ②陵雲クラブ
▽５部　
①東旭川クラブ②あたごクラブＢ