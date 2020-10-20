▽１回戦
陵雲４―１妹背牛、永山中央１４―１比布、緑が丘６―３新富、豊岡１３―１北鎮
▽２回戦
陵雲１１―１東旭川、永山中央８―１末広、近文４―１緑が丘、豊岡８―２士別九十九
▽準決勝
陵雲６―５永山中央、豊岡３―１近文
▽決勝
豊岡４―３陵雲
▽３位決定戦
近文４―２永山中央