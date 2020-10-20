◇決勝トーナメント
▽１回戦
コンサドーレ東川８―０愛宕、アストロ１―１（ＰＫ２―１）陵雲、北鎮１―０上富良野、ファミナス８―１向陵
▽準決勝
コンサドーレ東川３―０アストロ、ファミナス８―０北鎮
▽決勝
コンサドーレ東川２―１ファミナス