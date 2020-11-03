緑が丘サテライト６―０東川、トラウム３ｒｄ３―０緑が丘サード、たかとんび２―０春光台、北門３―１北星、緑が丘サテライト３―０トラウム３ｒｄ、東川３―２緑が丘サード、中富良野１―０たかとんび、春光台４―０留萌港南