【男子】

◇団体

▽１回戦

愛宕３―０西神楽、東陽 棄権 美瑛美馬牛、東鷹栖３―０東光、永山南 棄権 鷹栖、北門２―１春光台、光陽２―１緑が丘、明星２―１東神楽、忠和 棄権 広陵

▽２回戦

愛宕３―０東陽、東鷹栖２―１永山南、北門２―０光陽、忠和２―１明星

▽準決勝

愛宕２―０東鷹栖、北門２―１忠和

▽決勝

愛宕２―０北門

▽３位決定戦

東鷹栖２―１忠和

▽シングルス

①水谷（春光台）②小林（忠和）③森山（春光台）④瀬野尾（東神楽）⑤坂田（東神楽）⑤堀川（愛宕）⑤高田（忠和）⑤角地（鷹栖）

▽ダブルス

①大山・野藤（愛宕）②川田・中塩（愛宕）③遠藤・山崎（永山南）④奥村・柳川（北門）⑤五十嵐・佐伯（東鷹栖）⑤赤崎・小関（忠和）⑤山田・小野（北門）⑤舘山・清水（光陽）

【女子】

◇団体

▽１回戦

忠和 棄権 明星、東陽２―１東光、西神楽 棄権 広陵、愛宕 棄権 鷹栖、春光台３―０旭教大付属、北門２―１緑が丘、東神楽２―１光陽、東明３―０永山南

▽２回戦

忠和３―０東陽、愛宕３―０西神楽、春光台２―０北門、東明２―０東神楽

▽準決勝

忠和２―０愛宕、東明２―０春光台

▽決勝

忠和２―１東明

▽３位決定戦 愛宕２―１春光台

▽シングルス

①原田（東明）②鈴木（忠和）③井上（愛宕）④高村（東光）⑤佐々木（愛宕）⑤山本（春光台）⑤河原（東神楽）⑤田村（光陽）

▽ダブルス

①阿部・佐藤（春光台）②加藤・美濃輪（忠和）③榊田・中浜（東明）④芹沢・小林（忠和）⑤柴原・上枝（旭教大付属）⑤松林・宮内（東陽）⑤小林・星野（東明）⑤小暮・伊藤（東鷹栖）