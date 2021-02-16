【男子】

◇ダブルス

▽１部１年生

①水谷・森山（春光台）②小林・高田（忠和）③副田・豊島（中央・東鷹栖）③本瀬・荒川（北門）

▽同２年生

①川田・中塩（愛宕）②大山・野藤（愛宕）③遠藤・山崎（永山南）③奥村・山田（北門中）⑤赤崎・小関（忠和）⑤瀬野尾・坂田（東神楽）⑤柳川・小野（北門）⑤川島・大坪（緑が丘）

▽２部１年生

①花田・近藤（忠和）②田口・篠崎（緑が丘）③原田・田中（永山南）③高田・有働（北門）⑤工藤・海老田（緑が丘）⑤野村・竹内（緑が丘）⑤畑中・郡司掛（東神楽）⑤大月・鈴木（東神楽・忠和）

▽２部２年生

①阿部・関（春光台）②五十嵐・佐伯（東鷹栖）③鈴木・蝶野（東鷹栖）③増田・橋場（永山南）⑤佐藤・高山（西神楽）⑤小原・佐々木（東陽）⑤地主・中川（東光）⑤白井・武井（北門）

【女子】

◇ダブルス

▽１部１年生

①鈴木・清水（忠和）②荒川・梶本（広陵）③太田・高桑（広陵）③和泉・広瀬（愛宕）⑤榊田・杉本（東明）⑤古川・梅沢（鷹栖）⑤清原・山本（北門）⑤村上・真下（東陽）

▽同２年生

①阿部・佐藤（春光台）②小林・星野（東明）③原田・中浜（東明）③加藤・美濃輪（忠和）⑤井上・佐々木（愛宕）⑤日下・山本（春光台）⑤松林・宮内（東陽）⑤菅野陽・菅野美（愛宕）

▽２部１年生

①小寺・滝谷（西神楽）②中町・新堀（愛宕）③加藤・早川（永山南）③太田・斎藤（永山南）⑤沼田・佐藤（永山南）⑤今・西館（永山南）⑤木谷・門口（忠和・永山南）⑤大江・林（光陽）

▽同２年生

①山内・前野（緑が丘）②谷口・塩田（忠和）③土佐・扇谷（北門）③今井・浜辺（東川）⑤岡村・斎藤（東川）⑤池田・岩野（東川）⑤家入・中川（光陽）⑤滝沢・日向（光陽）