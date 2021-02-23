◇Ａブロック
▽１回戦
西御料地６―１ビアンコネロ
▽２回戦
ファミナスＡ１３―０西御料地、スフィーダ５―０神楽岡、永山南３―３（ＰＫ５―３）ふらの、ルフォール５―１東光、トロンコ１３―０コスモス、忠和５―０末広北、リヴァーレ２―０陵雲Ａ、愛宕２―２（ＰＫ４―２）向陵Ｂ
▽３回戦
ファミナスＡ８―０スフィーダ、ルフォール３―２永山南、トロンコ１―０忠和、リヴァーレ４―２愛宕
▽準決勝
ファミナスＡ２０―３ルフォール、トロンコ６―１リヴァーレ
▽決勝
トロンコ１―０ファミナスＡ
▽３位決定戦
リヴァーレ５―２ルフォール
◇Ｂブロック
▽１回戦
グリンベアボーイズＡ５―０末広、ファミナスＢ７―０北鎮、鷹栖高台３―１リベルタ、向陵Ａ３―０神居東、アストロＡ９―０グリンベアボーイズＢ、中富良野６―２上富良野、永山４―１アストロＢ、東川７―０陵雲Ｂ
▽２回戦
ファミナスＢ２―１グリンベアボーイズＡ、向陵Ａ４―２鷹栖高台、アストロＡ３―２中富良野、永山１―１（ＰＫ３―１）東川
▽準決勝
ファミナスＢ６―２向陵Ａ、アストロＡ３―２永山
▽決勝
ファミナスＢ５―０アストロＡ
▽３位決定戦
永山６―３向陵Ａ
フットサル 第３１回全日本Ｕ―１２選手権大会北海道予選道北ブロック大会旭川地区予選（１１、１３、１４、２０日・末広北小体育館ほか）
2021/02/23
◇Ａブロック