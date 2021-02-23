◇Ａブロック

▽１回戦

西御料地６―１ビアンコネロ

▽２回戦

ファミナスＡ１３―０西御料地、スフィーダ５―０神楽岡、永山南３―３（ＰＫ５―３）ふらの、ルフォール５―１東光、トロンコ１３―０コスモス、忠和５―０末広北、リヴァーレ２―０陵雲Ａ、愛宕２―２（ＰＫ４―２）向陵Ｂ

▽３回戦

ファミナスＡ８―０スフィーダ、ルフォール３―２永山南、トロンコ１―０忠和、リヴァーレ４―２愛宕

▽準決勝

ファミナスＡ２０―３ルフォール、トロンコ６―１リヴァーレ

▽決勝

トロンコ１―０ファミナスＡ

▽３位決定戦

リヴァーレ５―２ルフォール



◇Ｂブロック

▽１回戦

グリンベアボーイズＡ５―０末広、ファミナスＢ７―０北鎮、鷹栖高台３―１リベルタ、向陵Ａ３―０神居東、アストロＡ９―０グリンベアボーイズＢ、中富良野６―２上富良野、永山４―１アストロＢ、東川７―０陵雲Ｂ

▽２回戦

ファミナスＢ２―１グリンベアボーイズＡ、向陵Ａ４―２鷹栖高台、アストロＡ３―２中富良野、永山１―１（ＰＫ３―１）東川

▽準決勝

ファミナスＢ６―２向陵Ａ、アストロＡ３―２永山

▽決勝

ファミナスＢ５―０アストロＡ

▽３位決定戦

永山６―３向陵Ａ