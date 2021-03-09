【男子】
▽Ｋ１
①伯谷悠樹（ライジングアルペンスキーチーム）②川尻（玉越ストリームレーシング）③梅沢（滝川レーシング）④宮田（名寄ピヤシリアルペンスキー少年団）⑤関本（日高アルペンスキー少年団）⑥菊池（ライジングアルペンスキーチーム）⑦対馬（伊の沢レーシング）⑧小林（南富良野ＳＪＳ）⑨須藤（札幌ＳＳプロダクツ）⑩大黒（札幌ＳＳプロダクツ）
▽Ｋ２
①野沢雪丸（名寄東中）②ミークルヘミ（札幌ＳＳプロダクツ）③今村（帯広緑園中）④相沢（玉越ストリームレーシング）⑤片山（三笠レーシング）⑥小山（札幌手稲東中）⑦赤松（黒松内中）⑧草野（夕張ＴＳＯレーシング）⑨太田（小樽銭函中）⑩田沢（夕張ＴＳＯレーシング）
【女子】
▽Ｋ１
①熊崎莉子（占冠ＳＪＳ）②下（ライジングアルペンスキーチーム）③石水（札幌アルペンスキースポーツ少年団）④丹場（Ｒａｕｍｕ・ＳＲＴ）⑤青野（稚内アルペンスキー少年団）⑥工藤（稚内アルペンスキー少年団）⑦高瀬（札幌アルペンスキー少年団）⑧布目（留辺蘂スキー少年団）⑨草野（夕張ＴＳＯレーシング）⑩岡田（Ｒａｕｍｕ・ＳＲＴ）
▽Ｋ２
①増田さくら（旭川ジュニアアルペンチーム）②田野（滝川明苑中）③竹内（日高中）④高垣（三笠レーシング）⑤上利（栗山中）⑥古野（栗山中）⑦山田（東海大札幌高）⑧石丸（札幌アルペンスキースポーツ少年団）⑨池田（ニセコＪＳＴ）⑩前田（名寄アルペンスキー少年団）