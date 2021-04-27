▽１回戦

愛宕東Ｂ１４―５北鎮、東川大雪５―４永山

▽２回戦

旭稜３２―１愛別・上川合同、神居・中央合同１０―２三小、東旭川２８―０啓明、鷹栖・近一合同７―６愛宕東、忠和５―４共栄、当麻９―２春光台、神楽１５―６東光、千代田９―５近文