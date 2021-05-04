【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①長内勇志郎（旭川ＡＣ）②泉（神居東陸上少年団）③朝日（旭川ＴＲＣ）
▽８００㍍
①葛西峻平（羽幌ジュニアＲＣ）②池田（羽幌ジュニアＲＣ）③佐々木（ヴェイツ石狩陸上クラブ）
▽１５００㍍
①馬場湊一朗（深川陸上クラブ）②二階堂（旭川ＴＲＣ）③吹田（旭川ＴＲＣ）
▽４００㍍リレー
①旭川ＴＲＣ②旭川ＡＣ
▽走り幅跳び
①工藤蒼史（神居東陸上少年団）②大﨑（深川陸上クラブ）③村上（神居東陸上少年団）
▽砲丸投げ
①藤永一真（神居東陸上少年団）
◇中学生
▽１１０㍍障害
①安味大地（東神楽）
▽砲丸投げ
①森川文之助（緑が丘）②佐藤（明星）③江崎（士別朝日）
◇高校・一般
▽１００㍍
①酒井輝（旭大高）②山田（旭大高）③中西（旭教大）
▽２００㍍
①酒井輝（旭大高）②山田（旭大高）③三浦（ＡＬＬ）
▽４００㍍
①殿山凌平（旭大高）②池田（旭大高）③小板橋（旭大高）
▽８００㍍
①鴻上大和（旭永嶺）②加藤（旭大高）③千葉（旭永嶺）
▽１５００㍍
①岡山蒼真（旭永嶺）②吉田（旭西）③宮腰（旭南）
▽３０００㍍
①吉田礼（東神楽中）②坂井（東神楽中）③藤木（東神楽中）
▽５０００㍍
①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②遠藤（旭北）③塩崎（旭大高）
▽１１０㍍障害
①内藤志音（旭教大）②二階堂（旭西）③土田（札幌陸協）
▽４００㍍障害
①殿山凌平（旭大高）②三浦（ＡＬＬ）③池田（旭大高）
▽４００㍍リレー
①旭大高Ａ②旭大高Ｂ③旭工
▽走り高跳び
①藤原虎太郎（旭北）②豊﨑（旭大高）③坂井（旭大高）
▽走り幅跳び
①高野大夢（旭大高）②川島（旭大高）③宮前（羽幌高）
▽三段跳び
①坂井翔（旭大高）②村田（旭東）③阿部（旭南）
▽砲丸投げ
①中嶋輝（旭大高）②渡辺（旭大高）③中村（枝幸高）
▽円盤投げ（１・７５０㌔）
①伊藤蒼良（旭農）②伏見（富良野緑峰）③中嶋（旭大高）
▽円盤投げ（２・０００㌔）
①栗林碧人（旭教大）
▽ハンマー投げ
①北嶋一翔（富良野緑峰）②伊藤（旭農）③角浜（旭東）
▽やり投げ
①伏見洋飛（富良野緑峰）②長谷川（旭東）③只野（旭農）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①佐藤雪羽（札幌新発寒）②菅（旭川ＡＣ）③相嶋（ヴェイツ石狩陸上クラブ）
▽８００㍍
①村山はな（深川陸上クラブ）②中村（深川陸上クラブ）③松本（旭川ＴＲＣ）
▽４００㍍リレー
①旭川ＴＲＣ②深川陸上クラブ
▽走り幅跳び
①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②瀬川（札幌札苗北）③石川蛍（旭川ＴＲＣ）
◇中学生
▽１００㍍障害
①和泉蓮那（永山）②原田（緑が丘）③松尾（緑が丘）
▽砲丸投げ
①河内真央（富良野西）②山本（緑が丘）③松村（明星）
◇高校・一般
▽１００㍍
①大沢瑠華（旭大高）②菅（旭大高）③村上（旭大高）
▽２００㍍
①大沢瑠華（旭大高）②田野（緑が丘中）③丸山（緑が丘中）
▽４００㍍
①阿部充希（旭大高）②杉下（羽幌高）③吉田（旭大高）
▽８００㍍
①小林美夕菜（旭東）②村元（旭南）③阿部（旭大高）
▽１５００㍍
①合田安伽梨（緑が丘中）②今井（富良野緑峰）③髙野（緑が丘中）
▽３０００㍍
①今井琴音（富良野緑峰）②能勢（富良野高）③三浦（旭西）
▽１００㍍障害
①山森夕華（旭南）②釜澤（旭大高）③大景（旭大高）
▽４００㍍障害
①佐藤優羽（旭東）②飯田（旭東）③長坂（旭西）
▽４００㍍リレー
①旭大高Ａ②旭大高Ｂ③緑が丘中Ａ
▽走り高跳び
①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③横田（旭東）
▽走り幅跳び
①山田みいの（旭大高）②村上（羽幌高）③蝦名（旭大高）
▽三段跳び
①蝦名涼花（旭大高）
▽砲丸投げ
①野村采加（旭大高）②早坂（羽幌高）③武山（旭商）
▽円盤投げ
①丸山月羽（旭南）②後藤（旭商）③野村（旭大高）
▽やり投げ
①早坂明莉（羽幌高）②河原（富良野高）③布施（旭農）