【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①長内勇志郎（旭川ＡＣ）②泉（神居東陸上少年団）③朝日（旭川ＴＲＣ）

▽８００㍍

①葛西峻平（羽幌ジュニアＲＣ）②池田（羽幌ジュニアＲＣ）③佐々木（ヴェイツ石狩陸上クラブ）

▽１５００㍍

①馬場湊一朗（深川陸上クラブ）②二階堂（旭川ＴＲＣ）③吹田（旭川ＴＲＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＴＲＣ②旭川ＡＣ

▽走り幅跳び

①工藤蒼史（神居東陸上少年団）②大﨑（深川陸上クラブ）③村上（神居東陸上少年団）

▽砲丸投げ

①藤永一真（神居東陸上少年団）



◇中学生

▽１１０㍍障害

①安味大地（東神楽）

▽砲丸投げ

①森川文之助（緑が丘）②佐藤（明星）③江崎（士別朝日）



◇高校・一般

▽１００㍍

①酒井輝（旭大高）②山田（旭大高）③中西（旭教大）

▽２００㍍

①酒井輝（旭大高）②山田（旭大高）③三浦（ＡＬＬ）

▽４００㍍

①殿山凌平（旭大高）②池田（旭大高）③小板橋（旭大高）

▽８００㍍

①鴻上大和（旭永嶺）②加藤（旭大高）③千葉（旭永嶺）

▽１５００㍍

①岡山蒼真（旭永嶺）②吉田（旭西）③宮腰（旭南）

▽３０００㍍

①吉田礼（東神楽中）②坂井（東神楽中）③藤木（東神楽中）

▽５０００㍍

①高橋孝弘（作・ＡＣ旭川）②遠藤（旭北）③塩崎（旭大高）

▽１１０㍍障害

①内藤志音（旭教大）②二階堂（旭西）③土田（札幌陸協）

▽４００㍍障害

①殿山凌平（旭大高）②三浦（ＡＬＬ）③池田（旭大高）

▽４００㍍リレー

①旭大高Ａ②旭大高Ｂ③旭工

▽走り高跳び

①藤原虎太郎（旭北）②豊﨑（旭大高）③坂井（旭大高）

▽走り幅跳び

①高野大夢（旭大高）②川島（旭大高）③宮前（羽幌高）

▽三段跳び

①坂井翔（旭大高）②村田（旭東）③阿部（旭南）

▽砲丸投げ

①中嶋輝（旭大高）②渡辺（旭大高）③中村（枝幸高）

▽円盤投げ（１・７５０㌔）

①伊藤蒼良（旭農）②伏見（富良野緑峰）③中嶋（旭大高）

▽円盤投げ（２・０００㌔）

①栗林碧人（旭教大）

▽ハンマー投げ

①北嶋一翔（富良野緑峰）②伊藤（旭農）③角浜（旭東）

▽やり投げ

①伏見洋飛（富良野緑峰）②長谷川（旭東）③只野（旭農）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①佐藤雪羽（札幌新発寒）②菅（旭川ＡＣ）③相嶋（ヴェイツ石狩陸上クラブ）

▽８００㍍

①村山はな（深川陸上クラブ）②中村（深川陸上クラブ）③松本（旭川ＴＲＣ）

▽４００㍍リレー

①旭川ＴＲＣ②深川陸上クラブ

▽走り幅跳び

①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②瀬川（札幌札苗北）③石川蛍（旭川ＴＲＣ）



◇中学生

▽１００㍍障害

①和泉蓮那（永山）②原田（緑が丘）③松尾（緑が丘）

▽砲丸投げ

①河内真央（富良野西）②山本（緑が丘）③松村（明星）



◇高校・一般

▽１００㍍

①大沢瑠華（旭大高）②菅（旭大高）③村上（旭大高）

▽２００㍍

①大沢瑠華（旭大高）②田野（緑が丘中）③丸山（緑が丘中）

▽４００㍍

①阿部充希（旭大高）②杉下（羽幌高）③吉田（旭大高）

▽８００㍍

①小林美夕菜（旭東）②村元（旭南）③阿部（旭大高）

▽１５００㍍

①合田安伽梨（緑が丘中）②今井（富良野緑峰）③髙野（緑が丘中）

▽３０００㍍

①今井琴音（富良野緑峰）②能勢（富良野高）③三浦（旭西）

▽１００㍍障害

①山森夕華（旭南）②釜澤（旭大高）③大景（旭大高）

▽４００㍍障害

①佐藤優羽（旭東）②飯田（旭東）③長坂（旭西）

▽４００㍍リレー

①旭大高Ａ②旭大高Ｂ③緑が丘中Ａ

▽走り高跳び

①中本咲里耶（旭大高）②窪田（旭大高）③横田（旭東）

▽走り幅跳び

①山田みいの（旭大高）②村上（羽幌高）③蝦名（旭大高）

▽三段跳び

①蝦名涼花（旭大高）

▽砲丸投げ

①野村采加（旭大高）②早坂（羽幌高）③武山（旭商）

▽円盤投げ

①丸山月羽（旭南）②後藤（旭商）③野村（旭大高）

▽やり投げ

①早坂明莉（羽幌高）②河原（富良野高）③布施（旭農）