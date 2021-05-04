…体操…
【男子】
◇小学生
▽Ｄ―１クラス個人総合
①神田有輝（旭川エクセル）②斉藤（エクセルスポーツ）③佐々木（旭川ＴＡＧ）④小松（旭川ＴＡＧ）⑤橋本（旭川ＴＡＧ）
▽Ｄ―２クラス個人総合
①渡部達真（旭川エクセル）②東崚（旭川ＴＡＧ）③佐々木（旭川ＴＡＧ）④東啓（旭川ＴＡＧ）
▽４種目規定個人総合
①半沢環汰（旭川エクセル）
▽６種目自由個人総合
①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）
◇中学生
▽１部個人総合
①泉翔（旭川エクセル）
◇高校
▽２部個人総合
①小林楓（旭西）
【女子】
◇小学生
▽Ｄ―１クラス個人総合
①中川律（旭川エクセル）②髙橋（旭川ＴＡＧ）③庵原（旭川エクセル）④瀬波（旭川ＴＡＧ）
▽Ｄ―２クラス個人総合
①伊野絹夏（旭川エクセル）②小松（旭川ＴＡＧ）③前田（旭川エクセル）④坂井（旭川ＴＡＧ）⑤佐藤（旭川エクセル）⑥岸本（旭川ＴＡＧ）
▽４種目規定個人総合
①渡辺杏胡（旭川ＴＡＧ）
▽４種目自由個人総合
①三宅花奈（旭川エクセル）
◇中学生
▽２部個人総合
①高橋菜摘（旭川ＴＡＧ）
…新体操（女子のみ）…
◇団体
▽週１コース
①旭川ジュニア新体操クラブＡ②永山新体操クラブバラ③旭川ジュニア新体操クラブＢ④永山新体操クラブフラミンゴ⑤旭川ジュニア新体操クラブＣ
◇個人
▽小学生１種目徒手
①藤本円華（旭川ジュニア）②木下（永山）
▽同１種目１部
①秋庭サラ（永山）
▽同１種目２部
①熊崎里椛（旭川ジュニア）②森（旭川ジュニア）③橋（永山）④坂巻（旭川ジュニア）⑤野中（永山）⑥岡本（永山）
▽中学生２種目
①熊崎桃音（旭川ジュニア）②藤本（旭川ジュニア）③橋（永山）④森（旭川ジュニア）⑤髙嶋（永山）⑥宮地（旭川ジュニア）
▽高校１部
①熊崎花奈（旭商）
▽同２部
①上口ゆき（旭商）②佐藤（旭商）③増田（旭西）④宇野（旭西）⑤千葉（旭商）