…体操…

【男子】

◇小学生

▽Ｄ―１クラス個人総合

①神田有輝（旭川エクセル）②斉藤（エクセルスポーツ）③佐々木（旭川ＴＡＧ）④小松（旭川ＴＡＧ）⑤橋本（旭川ＴＡＧ）

▽Ｄ―２クラス個人総合

①渡部達真（旭川エクセル）②東崚（旭川ＴＡＧ）③佐々木（旭川ＴＡＧ）④東啓（旭川ＴＡＧ）

▽４種目規定個人総合

①半沢環汰（旭川エクセル）

▽６種目自由個人総合

①松谷晄希（旭川ＴＡＧ）

◇中学生

▽１部個人総合

①泉翔（旭川エクセル）

◇高校

▽２部個人総合

①小林楓（旭西）

【女子】

◇小学生

▽Ｄ―１クラス個人総合

①中川律（旭川エクセル）②髙橋（旭川ＴＡＧ）③庵原（旭川エクセル）④瀬波（旭川ＴＡＧ）

▽Ｄ―２クラス個人総合

①伊野絹夏（旭川エクセル）②小松（旭川ＴＡＧ）③前田（旭川エクセル）④坂井（旭川ＴＡＧ）⑤佐藤（旭川エクセル）⑥岸本（旭川ＴＡＧ）

▽４種目規定個人総合

①渡辺杏胡（旭川ＴＡＧ）

▽４種目自由個人総合

①三宅花奈（旭川エクセル）

◇中学生

▽２部個人総合

①高橋菜摘（旭川ＴＡＧ）

…新体操（女子のみ）…

◇団体

▽週１コース

①旭川ジュニア新体操クラブＡ②永山新体操クラブバラ③旭川ジュニア新体操クラブＢ④永山新体操クラブフラミンゴ⑤旭川ジュニア新体操クラブＣ

◇個人

▽小学生１種目徒手

①藤本円華（旭川ジュニア）②木下（永山）

▽同１種目１部

①秋庭サラ（永山）

▽同１種目２部

①熊崎里椛（旭川ジュニア）②森（旭川ジュニア）③橋（永山）④坂巻（旭川ジュニア）⑤野中（永山）⑥岡本（永山）

▽中学生２種目

①熊崎桃音（旭川ジュニア）②藤本（旭川ジュニア）③橋（永山）④森（旭川ジュニア）⑤髙嶋（永山）⑥宮地（旭川ジュニア）

▽高校１部

①熊崎花奈（旭商）

▽同２部

①上口ゆき（旭商）②佐藤（旭商）③増田（旭西）④宇野（旭西）⑤千葉（旭商）