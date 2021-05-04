愛宕１８―１中央、緑が丘２ｎｄ０―０ＳＳＳＣ、トラウム２ｎｄ５２名寄ＳＣ、留萌３―１神楽、北星５―０名寄東・美深、トラウム３ｒｄ４―０ビアンコネロ旭川、愛宕７―０留萌、東陽・光陽３―１中央、東明７―０永山南、東光６―１春光台、ＳＳＳＣ５―０旭教大付属、神楽５―０増毛、北門２―０中富良野、名寄ＳＣ６―２明星