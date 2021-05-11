ＥＩＮＳ　ＦＳＶ４―１緑が丘３ｒｄ、たかとんび１―０北星、旭教大付属６―２上富良野、東陽・光陽０―０留萌、神楽６―０永山南、トラウム２ｎｄ４―０富良野合同、ＳＳＳＣ５―０明星、愛宕１３―０増毛、緑が丘２ｎｄ８―０名寄ＳＣ、東川９―０名寄東・美深、旭教大付属１―１富良野、トラウム２ｎｄ７―１上富良野、東川７―０たかとんび、東光４―０中富良野、北門１―０ビアンコネロ旭川