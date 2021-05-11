▽第２節
東農大網走９―１旭教大、東農大網走５―１旭教大、函館大１１―３函館教大、函館大６―２函館教大
▽第３節
函館大２―０旭教大、北洋大９―２函館教大、北洋大６―１函館教大、函館大６―１旭教大
北海道学生野球春季１部リーグ（５月１、３、８、９日・網走呼人球場ほか）
2021/05/11
▽第２節
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