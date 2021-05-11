▽１回戦
旭川市役所４―１旭川教員野球クラブ、旭川市消防署野球部４―０比布町役場、上川町役場１―０鷹栖町役場
▽準決勝
旭川市役所５―１美瑛町役場、旭川市消防署野球部４―２上川町役場
▽決勝
旭川市役所１―０旭川市消防署野球部