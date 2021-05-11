▽１回戦
鷹栖町役場６―０ＪＲ運転所、アルティメット５―２ニューヤンキース、カルド１０―２ジャックル
▽準決勝
鷹栖町役場１１―２ドリームナイン旭川、アルティメット　不戦勝　カルド
▽決勝
アルティメット５―０鷹栖町役場