▽１回戦

陵雲８―１当麻

▽２回戦

神楽８―５陵雲、緑が丘２９―０啓明、東川大雪１３―０美瑛、東聖１５―９千代田、末広６―５北鎮、近文１１―４東光、神居・中央合同１３―０春光、永山南５―２大有、愛宕東６―２東旭川、末広北１０―１東五条、三小５―４愛別・上川合同、鷹栖北野３―２鷹栖・近一合同、永山１２―８忠和、共栄１０―２西御料地、旭稜８―４豊岡、両チーム棄権＝新富、春光台

▽３回戦

神楽１３―３緑が丘、東川大雪１１―１東聖、近文７―６末広、神居・中央合同６―０永山南、愛宕東１４―９末広北、鷹栖北野４―１三小、永山 不戦勝 新富、春光台、旭稜９―１共栄

▽準々決勝

東川大雪１０―１神楽、神居・中央合同１０―４近文、鷹栖北野１０―６愛宕東、旭稜７―５永山

▽準決勝

東川大雪１２―５神居・中央合同、旭稜１０―１鷹栖北野

▽決勝

旭稜９―６東川大雪