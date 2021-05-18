…空手…

◇形

【男子】

▽小学１・２年生

①佐藤?太郎（涛豊館）②川音（第一）③青塚（涛豊館）③堀口（第一）

▽同３・４年生

①大沼心和（第一）②児嶋（涛豊館）③三上（涛豊館）③堀口（第一）

▽同５・６年生

①渡部伶人（第一）②後藤（涛豊館）③鈴木（涛豊館）③斉藤（第一）

▽中学生

①河合晴紀（涛豊館）②佐藤（涛豊館）③渡部（第一）③児嶋（涛豊館）

【女子】

▽小学１・２年生

①大竹弘果（第一）②中山（涛豊館）③三上（涛豊館）③加藤（第一）

▽同３・４年生

①鈴木綸（涛豊館）②橋本（涛豊館）③井元（涛豊館）③小森（第一）

▽同５・６年生

①熊原希（第一）②大竹（第一）③浜野（第一）③山星（涛豊館）

▽中学生

①神谷翠（涛豊館）②小泉（涛豊館）③渋谷（涛豊館）



◇組手

【男子】

▽小学１・２年生

①川音景都（第一）②佐藤（涛豊館）③下神田（第一）③堀口（第一）

▽同３・４年生

①重田彩杜（涛豊館）②三上（涛豊館）③大沼（第一）③児嶋（涛豊館）

▽同５・６年生

①渡部伶人（第一）②日野（第一）③後藤（涛豊館）③斉藤（第一）

▽中学生

①成田一聡（第一）②佐藤（涛豊館）③池田（第一）③渡部（第一）

【女子】

▽小学１・２年生

①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③大竹（第一）③加藤（第一）

▽同３・４年生

①小森よつ葉（第一）②南（第一）③井元（涛豊館）③鈴木（涛豊館）

▽同５・６年生

①佐藤李咲（涛豊館）②樋上（涛豊館）③浜野（第一）③山星（涛豊館）

▽中学生

①神谷翠（涛豊館）②小泉（涛豊館）③渋谷（涛豊館）

…剣道…

【男女混合】

▽小学１・２年生

①中村悠詩（誠心館）②能地（すずらん）③加藤（春光）③河上（剣神会）

【男子】

▽小学３・４年生

①石川煌朔（春光）②吉田（永山西）③前山（剣風会）③小野寺（すずらん）

▽同５・６年生

①真下太一（北鎮）②上田（永山西）③石川（春光）③南條（剣神会）

▽中学生

①菊地和志（剣神会）②南本（剣風会）③鹿内（永山西）③三井（緑が丘）

【女子】

▽小学３・４年生

①上田葵（永山西）②前山（剣風会）③梶原（永山西）③遠藤（すずらん）

▽同５・６年生

①関口真央（北鎮）②芦原（剣風会）③大関（緑が丘）③武田（高台）

▽中学生

①阿久津妃菜（剣風会）②板東（大町）③中川（北星）③南雲（緑が丘）

…少林寺拳法…

【男女混合】

◇規定単独演武

▽小学生低学年 最優秀賞＝吉住伊織（旭川北）優秀賞＝岡本匠平（旭川東）優良賞＝岡本蓮斗（旭川北）

▽同高学年 最優秀賞＝木村勢桜（旭川北）優秀賞＝有野羽蘭（旭川北）優良賞＝成田結愛（旭川北）

▽中学生 最優秀賞＝村上陽（旭川西）優秀賞＝佐子桜徠（旭川西）優良賞＝我妻慧駿（旭川東）

◇規定組演武

▽小学生高学年 最優秀賞＝重元晴斗・有野琉雅（旭川北）優秀賞＝森島快斗・吉住燈南（旭川北）

…柔道…（選手はすべて北柔会）

【男女混合】

◇小学生

▽１・２年

①坂本大幸

▽３年

①桑辺あかり②瀬部③石田③木山

▽４年

①水上凛翔②五木田③高崎

▽５年

①佐藤儀八②小山内③岸本

▽６年

①佐藤慶治

◇中学生

▽１年

①扇谷心々菜②保里

▽２年

①斎藤まり

▽３年

①哘崎煌鷹