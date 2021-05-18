▽オープン　
①吉川しのぶ・臼木裕視子②清野・立花
▽シニア　
①和田朝子・菅原裕美②石川・杉谷
▽Ｂ級　
①石沢貴子・森春代②深谷・今井
▽Ｃ級　
①平沼初音・達野ゆきの②佐藤美・佐藤睦
▽Ｄ級　
①堀田明美・福島千花子②立花・三枝