▽１回戦

ドリームナイン旭川１３―１２ＪＲ旭川運転所、ニューヤンキース 不戦勝 旭川赤十字病院、明治旭川工場８―１ジャッグル、旭川ホームストーリー９―１ブレイクホーキンス、ダイヤモンドプレイヤーズ 不戦勝 鷹栖町役場、旭川クラブ 不戦勝 Ａ・Ｉ・Ｂ、道北振興８―７カルド

