▽１回戦
ドリームナイン旭川１３―１２ＪＲ旭川運転所、ニューヤンキース　不戦勝　旭川赤十字病院、明治旭川工場８―１ジャッグル、旭川ホームストーリー９―１ブレイクホーキンス、ダイヤモンドプレイヤーズ　不戦勝　鷹栖町役場、旭川クラブ　不戦勝　Ａ・Ｉ・Ｂ、道北振興８―７カルド
　