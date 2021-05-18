◆卓球（１２～１４日・リアルター夢りんご体育館）
【男子】
◇団体
▽予選トーメント１回戦
旭農３―０旭藤星、旭工３―０羽幌、旭北３―０旭高専、留萌３―０旭永嶺、旭商３―０富良野緑峰、旭南３―２旭西
▽２回戦
旭実３―０旭農、旭工３―１旭東、旭北３―２留萌、旭南３―２旭商
▽決勝リーグ
旭実３―０旭工、旭実３―２旭北、旭実３―０旭南、旭北３―１旭工、旭工３―２旭南、旭北３―１旭南
▽順位
①旭実３勝②旭北２勝１敗③旭工１勝２敗④旭南３敗
◇シングルス
▽準決勝
中村悠登（旭実）３―２野原朱恩（旭実）、櫻井大地（留萌）３―０野田倖介（旭工）
▽決勝
櫻井３―１中村
◇ダブルス
▽準決勝
荒関海樹雄・櫻井大地（留萌）３―２野田倖介・上原真人（旭工）、野原朱恩・中村悠登（旭実）３―１浦﨑碧・德島戊竜（旭北）
▽決勝
野原・中村３―２荒関・櫻井
【女子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①旭商②旭農③旭南④留萌⑤旭実
▽同Ｂ
①旭北②旭永嶺③旭東④旭藤星⑤旭西
▽準決勝
旭永嶺３―２旭商、旭北３―１旭農
▽決勝
旭北３―１旭永嶺
◇シングルス
▽準決勝
寺田らら（旭実）３―１岩城大空（旭商）、清杉愛花（旭北）３―０三浦鈴花（旭東）
▽決勝
寺田３―１清杉
◇ダブルス
▽準決勝
清杉愛花・西村英恵（旭北）３―１鈴木遥菜・加津穂乃花（旭農）、寺田らら・金野由奈（旭実）３―０石井優衣・笠井稟（旭永嶺）
▽決勝
寺田・金野３―２清杉・西村
◆ソフトテニス（１２～１４日・花咲コート）
【男子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①旭実②旭工③富良野緑峰
▽同Ｂ
①旭明成②旭商③旭農
▽同Ｃ
①旭西②旭高専③羽幌
▽同Ｄ
①旭東②留萌③旭大高
▽決勝トーナメント１回戦
旭実２―０旭商、旭東２―０旭高専、旭西２―０留萌、旭明成２―１旭工
▽同準決勝
旭実２―０旭東、旭明成２―０旭西
▽同決勝
旭実２―０旭明成
▽３位決定戦
旭西２―１旭東
◇ダブルス
▽準決勝
岡侑衣人・松木天人（旭実）４―１松木海人・渡辺悠斗（旭実）、森海翔・塩谷駿（旭実）４―２鈴木海斗・加藤滉介（旭実）
▽決勝
岡・松木天４―２森・塩谷
【女子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①旭実②旭東③旭農
▽同Ｂ
①旭商②旭西③羽幌
▽同Ｃ
①旭明成②旭北③留萌
▽決勝トーナメント１回戦
旭北２―１旭西、旭東２―１旭明成
▽同準決勝
旭実２―０旭北、旭商２―０旭東
▽同決勝
旭実２―０旭商
▽３位決定戦
旭北２―０旭東
◇ダブルス
▽準決勝
尾崎瀬里奈・山田萌華（旭実）４―２平野心海・神谷結菜（旭実）、石井莉乃・垣内中あさひ（旭実）４―２本多桃子・川村未来（旭東）
▽決勝
石井・垣内中４―３尾崎・山田