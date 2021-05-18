◆卓球（１２～１４日・リアルター夢りんご体育館）

【男子】

◇団体

▽予選トーメント１回戦

旭農３―０旭藤星、旭工３―０羽幌、旭北３―０旭高専、留萌３―０旭永嶺、旭商３―０富良野緑峰、旭南３―２旭西

▽２回戦

旭実３―０旭農、旭工３―１旭東、旭北３―２留萌、旭南３―２旭商

▽決勝リーグ

旭実３―０旭工、旭実３―２旭北、旭実３―０旭南、旭北３―１旭工、旭工３―２旭南、旭北３―１旭南

▽順位

①旭実３勝②旭北２勝１敗③旭工１勝２敗④旭南３敗



◇シングルス

▽準決勝

中村悠登（旭実）３―２野原朱恩（旭実）、櫻井大地（留萌）３―０野田倖介（旭工）

▽決勝

櫻井３―１中村



◇ダブルス

▽準決勝

荒関海樹雄・櫻井大地（留萌）３―２野田倖介・上原真人（旭工）、野原朱恩・中村悠登（旭実）３―１浦﨑碧・德島戊竜（旭北）

▽決勝

野原・中村３―２荒関・櫻井

【女子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①旭商②旭農③旭南④留萌⑤旭実

▽同Ｂ

①旭北②旭永嶺③旭東④旭藤星⑤旭西

▽準決勝

旭永嶺３―２旭商、旭北３―１旭農

▽決勝

旭北３―１旭永嶺



◇シングルス

▽準決勝

寺田らら（旭実）３―１岩城大空（旭商）、清杉愛花（旭北）３―０三浦鈴花（旭東）

▽決勝

寺田３―１清杉



◇ダブルス

▽準決勝

清杉愛花・西村英恵（旭北）３―１鈴木遥菜・加津穂乃花（旭農）、寺田らら・金野由奈（旭実）３―０石井優衣・笠井稟（旭永嶺）

▽決勝

寺田・金野３―２清杉・西村



◆ソフトテニス（１２～１４日・花咲コート）

【男子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①旭実②旭工③富良野緑峰

▽同Ｂ

①旭明成②旭商③旭農

▽同Ｃ

①旭西②旭高専③羽幌

▽同Ｄ

①旭東②留萌③旭大高

▽決勝トーナメント１回戦

旭実２―０旭商、旭東２―０旭高専、旭西２―０留萌、旭明成２―１旭工

▽同準決勝

旭実２―０旭東、旭明成２―０旭西

▽同決勝

旭実２―０旭明成

▽３位決定戦

旭西２―１旭東

◇ダブルス

▽準決勝

岡侑衣人・松木天人（旭実）４―１松木海人・渡辺悠斗（旭実）、森海翔・塩谷駿（旭実）４―２鈴木海斗・加藤滉介（旭実）

▽決勝

岡・松木天４―２森・塩谷

【女子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①旭実②旭東③旭農

▽同Ｂ

①旭商②旭西③羽幌

▽同Ｃ

①旭明成②旭北③留萌

▽決勝トーナメント１回戦

旭北２―１旭西、旭東２―１旭明成

▽同準決勝

旭実２―０旭北、旭商２―０旭東

▽同決勝

旭実２―０旭商

▽３位決定戦

旭北２―０旭東

◇ダブルス

▽準決勝

尾崎瀬里奈・山田萌華（旭実）４―２平野心海・神谷結菜（旭実）、石井莉乃・垣内中あさひ（旭実）４―２本多桃子・川村未来（旭東）

▽決勝

石井・垣内中４―３尾崎・山田