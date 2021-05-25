◆陸上（１９～２１日・花咲陸上競技場）

【男子】

▽１００㍍

①山田楓河（旭大高）１０秒９９②酒井輝（旭大高）③林虎汰郎（旭永嶺）

▽２００㍍

①酒井輝（旭大高）２２秒２２②池田優夢（旭大高）③中野奏汰（旭大高）

▽４００㍍

①殿山凌平（旭大高）４９秒３７②池田光来（旭大高）③平山瑛二郎（旭東）

▽８００㍍

①加藤聡真（旭大高）１分５８秒８９②岡山蒼真（旭永嶺）③鴻上大和（旭永嶺）

▽１５００㍍

①塩崎倖助（旭大高）４分１６秒１５②栗山知士（旭実）③岡山蒼真（旭永嶺）

▽５０００㍍

①遠藤優太（旭北）１６分１３秒９３②塩崎倖助（旭大高）③吉田健人（旭西）

▽１１０㍍障害

①川島康明（旭大高）１５秒９８②小野遥久（旭大高）③藤原虎太郎（旭北）

▽４００㍍障害

①殿山凌平（旭大高）５３秒３０②池田光来（旭大高）③小野遥久（旭大高）

▽３０００㍍障害

①吉田健人（旭西）１０分１８秒９８②鴈田陽平（旭大高）③栗山知士（旭実）

▽５０００㍍競歩

①北川逢佑（旭北）３７分５１秒２６

▽４００㍍リレー

①旭大高４２秒２１②旭東③旭龍谷

▽１６００㍍リレー

①旭大高３分２１秒１７②旭工③留萌

▽走り高跳び

①藤原虎太郎（旭北）１㍍８０②紺藤尽（旭大高）③坂井翔（旭大高）

▽走り幅跳び

①宮前匠（羽幌）６㍍６７②川島康明（旭大高）③村上翔梧（旭北）

▽三段跳び

①高野大夢（旭大高）１２㍍９６②阿部大剛（旭南）③村上翔梧（旭北）

▽砲丸投げ

①中嶋輝（旭大高）１３㍍８３②伏見洋飛（富良野緑峰）③渡辺紗斗（旭大高）

▽円盤投げ

①山崎夢叶（旭大高）３９㍍２２②伊藤蒼良（旭農）③中嶋輝（旭大高）

▽ハンマー投げ

①北嶋一翔（富良野緑峰）３６㍍００②伊藤蒼良（旭農）③中嶋輝（旭大高）

▽やり投げ

①伏見洋飛（富良野緑峰）５２㍍３３②北嶋一翔（富良野緑峰）③長谷川博史（旭東）

▽８種競技

①橋本琉生（旭大高）３５７８点（１００㍍１１秒７４、走り幅跳び５㍍４０、砲丸投げ６㍍８８、４００㍍５５秒３０、１１０㍍障害１９秒７９、やり投げ２３㍍１２、走り高跳び１㍍５０、１５００㍍４分５８秒５１）②太田眞輝（旭大高）③寺田隼人（旭大高）



◇学校対抗

▽総合

①旭大高２５４点②旭東６２点③富良野緑峰５４点④旭北５０点⑤旭西４９点⑥旭永嶺４１点⑦旭農３９点⑧旭工２１点

▽トラック

①旭大高１４９点②旭西４９点③旭永嶺４１点④旭北３０点⑤旭東２９点⑥旭実１８点⑦旭工１６点⑧旭龍谷１４点

▽フィールド

①旭大高８４点②富良野緑峰４２点③旭東３３点④旭農３１点⑤旭北２０点⑥羽幌１１点⑦旭南７点⑧旭工５点

【女子】

▽１００㍍

①大沢瑠華（旭大高）１２秒７４②村上瑶季（旭大高）③川下百華（旭龍谷）

▽２００㍍

①三浦弓奈（旭大高）２６秒０４②大沢瑠華（旭大高）③野﨑桜都（旭南）

▽４００㍍

①阿部充希（旭大高）１分00秒08②小山田結（旭大高）③佐藤優羽（旭東）

▽８００㍍

①工藤凜果（旭龍谷）２分２１秒３６②吉田心海（旭大高）③村元七彩（旭南）

▽１５００㍍

①山本望結（旭龍谷）４分４３秒６６②益塚稀（旭龍谷）③石橋桜（旭龍谷）

▽３０００㍍

①石川苺（旭龍谷）９分４９秒６２②足澤花南（旭龍谷）③高橋花和（旭龍谷）

▽１００㍍障害

①釜澤歩果（旭大高）１６秒９１②大景琴巴（旭大高）③髙橋理沙（旭北）

▽４００㍍障害

①小山田結（旭大高）１分０６秒８７②佐藤優羽（旭東）③登碧花（旭実）

▽５０００㍍競歩

①谷口梨華（旭龍谷）２７分２９秒５５②柴田凪海（旭東）

▽４００㍍リレー

①旭大高48秒61②旭龍谷③羽幌

▽１６００㍍リレー

①旭大高４分０２秒４３②旭東③旭南

▽走り高跳び

①中本咲里耶（旭大高）１㍍５２②横田花純（旭東）③佐々木さくら（留萌）

▽走り幅跳び

①山田みいの（旭大高）５㍍５０②星野美月（旭大高）③須藤ひなた（旭龍谷）

▽三段跳び

①中本咲里耶（旭大高）１０㍍７３②蝦名涼花（旭大高）③須藤ひなた（旭龍谷）

▽砲丸投げ

①野村采加（旭大高）８㍍９５②伊井あおい（留萌）③早坂明莉（羽幌）

▽円盤投げ

①丸山月羽（旭南）２５㍍１８②角野来実（旭明成）③中原幸希（旭明成）

▽ハンマー投げ

①打田瑞稀（旭西）１５㍍９９②村椿京花（旭工）③黒沼柚希（旭工）

▽やり投げ

①早坂明莉（羽幌）３５㍍０９②三國桜華（留萌）③縄江羅夢（旭明成）

▽７種競技

①釜澤歩果（旭大高）３２１０点（１００㍍障害１６秒４４、走り高跳び１㍍４０、砲丸投げ７㍍０８、２００㍍２８秒０７、走り幅跳び４㍍４４、やり投げ１３㍍２７、８００㍍２分４７秒１０②田中美穂（旭大高）③石川綴（旭大高）



◇学校対抗

▽総合

①旭大高２１５点②旭龍谷１１９点③旭東６２点④留萌３８点⑤旭南３７点⑥羽幌３５点⑦旭明成２７点⑧旭商２２点

▽トラック

①旭大高１１３点②旭龍谷１０２点③旭東４８点④旭南２９点⑤羽幌１５点⑥富良野緑峰１５点⑦旭永嶺１２点⑧旭商１１点

▽フィールド

①旭大高８１点②留萌３４点③旭明成２２点④羽幌２０点⑤旭工２０点⑥旭龍谷１７点⑦旭東１４点⑧旭商１１点

◆テニス（１８～２０日・花咲コート）

【男子】

◇団体

▽１回戦

旭西 棄権 富良野、旭南２―１旭藤星

▽２回戦

旭西２―１旭明成、旭永嶺３―０富良野緑峰、旭北２―１旭龍谷、旭東３―０旭南

▽準決勝

旭永嶺２―０旭西、旭東２―０旭北

▽決勝

旭永嶺２―１旭東

◇ダブルス

▽準決勝

村岡隼輝・佐藤宏樹（旭永嶺）６―２渡辺海斗・多田伍希（旭北）、三浦翔也・小川輝流（旭永嶺）６―１上林拓斗・長谷川颯希（旭明成）

▽決勝

三浦・小川７―６村岡・佐藤

◇シングルス

▽準決勝

藤原健介（旭工）６―２村岡隼輝（旭永嶺）、池田悠河（旭東）６―１上林拓斗（旭明成）

▽決勝

藤原７―５池田

【女子】

◇団体

▽１回戦

旭永嶺 棄権 富良野、旭東３―０旭龍谷、旭南３―０富良野緑峰、旭北２―１旭西

▽準決勝

旭永嶺３―０旭東、旭南２―１旭北

▽決勝

旭永嶺２―１旭南

◇ダブルス

▽準決勝

佐竹亜優奈・三橋杏璃（旭永嶺）６―１村上万唯・鎌仲紗彩（旭南）、佐々木由華・新野ひなた（旭永嶺）６―４町谷晶・木原渓（旭北）

▽決勝

佐々木・新野７―６佐竹・三橋

◇シングルス

▽準決勝

松浦梨紗（旭実）６―１遠藤さえ（旭西）、村上万唯（旭南）６―４町谷晶（旭北）

▽決勝

松浦６―４村上

◆体操・新体操（１６日・リアルター夢りんご体育館）

…体操…

【男子】

▽２部

①小林楓（旭西）

…新体操…

【女子】

▽１部

①熊崎花奈（旭商）

▽２部

①佐藤凛（旭商）②宇野絵梨華（旭西）③増田あかね（旭西）④上口ゆき（旭商）⑤千葉葵稀（旭商）

◆バレーボール（１９～２１日・リアルター夢りんご体育館ほか）

【男子】

◇予選グループ戦

旭実２―０旭東、旭西２―０旭明成、旭東２―０旭明成、旭工２―０旭北、富良野 不戦勝 旭高専、旭北 不戦勝 旭高専、旭永嶺２―０旭南、留萌２―０旭南



◇決勝トーナメント

▽１回戦

旭実２―０旭永嶺、留萌２―０旭東、富良野２―０旭西、旭工２―０旭北

◇決勝リーグ

旭実２―１留萌、旭工２―０富良野、旭実２―１富良野、旭工２―１留萌、留萌２―０富良野、旭実２―０旭工

▽順位

①旭実３勝②旭工２勝１敗③留萌１勝２敗④富良野３敗

▽優秀選手

林海星、明坂健、森田唯斗（旭実）、長坂拓海、影近龍（旭工）、寺山大生（留萌）、関憲人（富良野）

【女子】

◇予選グループ戦

旭大高２―０旭東、旭永嶺２―０旭農、旭東２―０旭農、旭明成２―０旭西、富良野２―０羽幌、旭西２―０羽幌、旭実２―０留萌、富良野緑峰２―１旭藤星、留萌２―０旭藤星、旭北２―０旭南、旭龍谷２―０旭商、旭商２―１旭南



◇決勝トーナメント

▽１回戦

旭龍谷２―０富良野、旭西２―０旭永嶺、旭商２―０留萌、旭東２―０富良野緑峰

▽２回戦

旭実２―０旭龍谷、旭北２―０旭西、旭明成２―１旭商、旭大高２―０旭東



◇決勝リーグ

旭実２―０旭北、旭大高２―０旭明成、旭実２―０旭明成、旭大高２―０旭北、旭明成２―０旭北、旭実２―０旭大高

▽順位

①旭実３勝②旭大高２勝１敗③旭明成１勝２敗④旭北３敗

▽優秀選手

飯田有音、正木七海、船迫美優（旭実）、鈴木杏海、吉村結（旭大高）、平川夢香（旭明成）、宮崎里香（旭北）

弓道（２０、２１日・市弓道場誠心館）

【男子】

▽団体

①旭永嶺②旭南③旭商

▽個人

①中原辰（旭永嶺）②今野颯人（留萌）③佐藤寿哉（留萌）④田中倖成（旭永嶺）⑤松原拓斗（旭藤星）⑥栃谷拓海（旭永嶺）

【女子】

▽団体

①旭永嶺②旭藤星③旭南

▽個人

①赤塚彩帆（旭商）②星紫月（旭南）③平田鈴々（旭南）④見角奏絵（旭藤星）⑤窪田芽依（旭商）⑥田原実織（旭藤星）

◆柔道（２０、２１日・東光公園武道館）

【男子】

◇団体

▽リーグ戦

旭工４―０旭大高、旭龍谷４―１旭大高、旭龍谷３―１旭工

▽順位

①旭龍谷２勝②旭工１勝１敗③旭大高２敗

◇個人

▽６０㌔級

①土井健士朗（旭大高）②阿部柊希（旭龍谷）③岡本空楽（旭東）③平野航大（旭大高）⑤佐々木元輝（旭大高）

▽６６㌔級

①久川創大（旭工）②熊谷優大（旭工）③西岡理人（旭大高）③渡辺響（旭工）⑤大宮正義（旭龍谷）⑤森谷翔駿（旭龍谷）

▽７３㌔級

①畠山錬（旭龍谷）②横澤優樹（旭龍谷）③桺嶋隼都（旭工）③今野竜志（旭龍谷）⑤小橋翔真（旭工）⑤三田悠平（旭大高）

▽８１㌔級

①大竹莉生（旭工）②尾崎翔夢（旭龍谷）③伊藤優希（旭大高）③酒井元気（旭龍谷）⑤木村和暉（旭龍谷）⑤君山周平（旭大高）

▽９０㌔級

①高橋龍麗（旭龍谷）②竹内海（旭工）③中野陽介（旭工）③本前雄基（旭龍谷）⑤下田弘二（旭大高）

▽１００㌔級

①福沢夢叶（旭龍谷）②古川鉄馬（旭工）③横田大翔（旭龍谷）

▽１００㌔超級

①中井計人（旭龍谷）②畠山鐘（旭龍谷）③下山流聖（旭龍谷）③奥山遥人（旭大高）

【女子】

◇団体

▽リーグ戦

旭明成３―０旭南、旭大高３―０旭南、旭大高２―１旭明成

▽順位

①旭大高２勝②旭明成１勝１敗③旭南２敗

◇個人

▽５２㌔級

①塚本真子（旭大高）②熊谷和花（旭大高）③中澤凜香（旭南）③片桐葵衣（旭大高）

▽５７㌔級

①中川沙耶（旭大高）②野川緋耶（旭明成）③中田実玖（旭明成）③金谷実穂（旭大高）

▽６３㌔級

①鈴木雪音（旭大高）②安孫子歌音（旭明成）③髙橋紗幸（旭大高）③岩本茉優里（旭南）

▽６３㌔超級

①中野百花（旭大高）②高桜恋奈（旭大高）③中根亜梨咲（旭明成）③谷本涼帆（旭明成）