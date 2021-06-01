◆バドミントン（５月２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）

【男子】

◇団体

▽１回戦

旭南３―１旭商、旭東３―０上富良野、旭永嶺３―１旭北、留萌３―０旭農

▽２回戦

旭実３―０旭南、旭西３―２旭東、旭龍谷３―０旭永嶺、旭工３―０留萌

▽準決勝

旭実３―０旭西、旭工３―０旭龍谷

▽決勝

旭実３―０旭工

▽３位決定戦

旭龍谷３―１旭西



◇ダブルス

▽準決勝

太田蓮・菊地隆哉（旭実）２―０平井真樹・辻・友哉（旭工）、伊藤彰悟・佐々木颯太（旭実）２―０小島滉貴・中村樹希（旭実）

▽決勝

伊藤・佐々木２―０太田・菊地

▽３位決定戦

小島・中村２―０平井・辻

◇シングルス

▽準決勝

伊藤彰悟（旭実）２―０瀬戸晴也（旭東）、小島滉貴（旭実）２―１太田蓮（旭実）

▽決勝

小島２―１伊藤

▽３位決定戦

太田２―０瀬戸

【女子】

◇団体

▽１回戦

旭東３―０旭農、旭商３―１旭永嶺、旭北３―０旭藤星、旭西３―１富良野、旭工３―１東川

▽２回戦

旭実３―０旭東、旭北３―２旭商、旭龍谷３―０旭西、旭南３―０旭工

▽準決勝

旭実３―０旭北、旭南３―０旭龍谷

▽決勝

旭実３―１旭南

▽３位決定戦

旭北３―１旭龍谷



◇ダブルス

▽準決勝

高橋あかり・川等花菜（旭実）２―０中塩胡桃・前田来実（旭実）、沢沼音里・志摩紗希（旭実）２―１嶋村瑞希・獅子原瑚桜（旭南）

▽決勝

沢沼・志摩２―０高橋・川等

▽３位決定戦

嶋村・獅子原２―０中塩・前田

◇シングルス

▽準決勝

土佐梨緒菜（旭実）２―０石崎美聖（旭北）、澤沼音里（旭実）２―０川等花菜（旭実）

▽決勝

土佐２―０澤沼

▽３位決定戦

川等２―０石崎

◆ソフトボール（５月２７日・旭商高グラウンド）



▽決勝

旭北１０―０旭商（５回コールドゲーム）

◆バスケットボール（５月２６～２８日・道北アークス大雪アリーナほか）

【男子】

▽１回戦

旭永嶺１１０―５６旭農、旭実９１―５２留萌

▽２回戦

旭大高１０１―７４旭永嶺、羽幌８６―４０旭藤星、旭龍谷２０―０富良野、旭北１１１―４６美瑛、旭工２０―０旭高専、旭明成８５―４９富良野緑峰、旭東４７―４４旭南、旭西６６―６４旭実

▽３回戦

旭大高１３０―８６羽幌、旭龍谷７２―５８旭北、旭工１２７―４５旭明成、旭西７１―４６旭東

◇決勝リーグ

旭大高８５―６９旭龍谷、旭西７４―５１旭工、旭大高９１―７２旭工、旭龍谷６６―４８旭西、旭大高８２―７１旭西、旭工１１３―６６旭龍谷

▽順位

①旭大高３勝②旭工１勝２敗③旭西１勝２敗③旭龍谷１勝２敗（２、３位は得失点差による）

▽ベスト５

坂本瑞樹（旭大高）、下村彪翔（旭大高）、上月亮汰（旭工）、萩生田侑杜（旭西）、白田翔悟（旭龍谷）

【女子】

▽１回戦

旭東８３―６５留萌、旭西２０―０旭商、旭龍谷８２―５５旭農、旭南１０４―６８旭実、旭北５５―３５羽幌、旭永嶺２０―０東川、旭明成１０３―２７富良野

▽２回戦

旭藤星１２８―１１旭東、旭龍谷６５―５３旭西、旭南７９―４８旭北、旭明成１４４―２９旭永嶺

◇決勝リーグ

旭藤星９０―３０旭龍谷、旭南８１―５７旭明成、旭藤星１０５―３９旭明成、旭南８５―５１旭龍谷、旭藤星９２―４９旭南、旭明成８６―６３旭龍谷

▽順位

①旭藤星３勝②旭南２勝１敗③旭明成１勝２敗③旭龍谷３敗（旭明成と旭龍谷は勝敗に関係なく３位）

▽ベスト５

荒田乃愛（旭藤星）、平下結夏（旭藤星）、井澤萌華（旭南）、服部亜子（旭明成）、山田鈴奈（旭龍谷）

◆サッカー（５月２５～２８日・東光公園球技場）

【男子】

▽１回戦

旭永嶺１―０旭西、旭東２―０旭工、旭龍谷４―０富良野、旭北４―０旭農、旭大高４―０留萌、旭明成３―０旭商

▽２回戦

旭実１―０旭永嶺、旭東１―１（ＰＫ５―４）旭龍谷、旭北０―０（ＰＫ４―２）旭大高、旭南６―１旭明成

▽準決勝

旭実４―０旭東、旭北１―０旭南

▽決勝

旭実２―０旭北

▽３位決定戦

旭南３―２旭東

【女子】

▽決勝

旭実８―０旭南

◆剣道（５月２７、２８日・東光公園武道館）

【男子】

◇団体

▽予選リーグＡブロック

①旭龍谷②旭大高③旭東④旭北

▽同Ｂブロック

①旭永嶺②旭商③旭工

▽１・２位決定戦

旭龍谷４―０旭永嶺

▽３・４位決定戦

旭商２―１旭大高

◇個人

▽決勝

幸田伊織（旭龍谷） メコ― 谷口和士（旭永嶺）

▽３・４位決定戦

信田竣乃介（旭龍谷）メ― 生駒海里（旭北）

▽５・６位決定戦

藤井勇輔（旭永嶺）メ― 久保田颯（旭龍谷）

▽７・８位決定戦

湯浅皓介（旭永嶺）コ― 寺澤海知人（旭東）

【女子】

◇団体

▽予選リーグＡブロック

①旭北②旭東③留萌

▽同Ｂブロック

①旭大高②旭龍谷③旭商

▽１・２位決定戦

旭北２―０旭大高

▽３・４位決定戦

旭龍谷４―１旭東

◇個人

▽決勝

土佐天花（旭大高）メ― 江口莉都（旭北）

▽３・４位決定戦

堀井音和（旭大高）コ― 柴田日向子（旭北）

▽５・６位決定戦

田中来実（旭北）メメ― 藤原実結（旭商）

▽７・８位決定戦

高橋瑞歩（旭大高）ド― 田畑姫彩（旭永嶺）

◆登山（５月２６、２７日・美瑛富士避難小屋）

【男子】

▽最優秀校

旭東

▽優秀校

旭北、旭工

【女子】

▽最優秀校

旭北

▽優秀校

旭東

◆空手道（５月２９日・留萌高体育館）

【男子】

▽個人形

①古川偉琉（旭東）②早勢憲志（旭西）③白瀬晃詠（旭永嶺）④柴森琉成（旭工）⑤伊丸岡裕貴（旭明成）

▽同組手

①越後谷侑久（留萌）②大懸拓司（留萌）③早勢憲志（旭西）③齊藤聖汰（留萌）

【女子】

▽個人形

①戸辺音花（旭南）②尾崎萌花（旭南）③工藤美羽（旭明成）

▽同組手

①井上愛心（留萌）②伊勢田愛莉（留萌）③工藤美羽（旭明成）③伊藤優芽（留萌）