◆バドミントン（５月２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）
【男子】
◇団体
▽１回戦
旭南３―１旭商、旭東３―０上富良野、旭永嶺３―１旭北、留萌３―０旭農
▽２回戦
旭実３―０旭南、旭西３―２旭東、旭龍谷３―０旭永嶺、旭工３―０留萌
▽準決勝
旭実３―０旭西、旭工３―０旭龍谷
▽決勝
旭実３―０旭工
▽３位決定戦
旭龍谷３―１旭西
◇ダブルス
▽準決勝
太田蓮・菊地隆哉（旭実）２―０平井真樹・辻・友哉（旭工）、伊藤彰悟・佐々木颯太（旭実）２―０小島滉貴・中村樹希（旭実）
▽決勝
伊藤・佐々木２―０太田・菊地
▽３位決定戦
小島・中村２―０平井・辻
◇シングルス
▽準決勝
伊藤彰悟（旭実）２―０瀬戸晴也（旭東）、小島滉貴（旭実）２―１太田蓮（旭実）
▽決勝
小島２―１伊藤
▽３位決定戦
太田２―０瀬戸
【女子】
◇団体
▽１回戦
旭東３―０旭農、旭商３―１旭永嶺、旭北３―０旭藤星、旭西３―１富良野、旭工３―１東川
▽２回戦
旭実３―０旭東、旭北３―２旭商、旭龍谷３―０旭西、旭南３―０旭工
▽準決勝
旭実３―０旭北、旭南３―０旭龍谷
▽決勝
旭実３―１旭南
▽３位決定戦
旭北３―１旭龍谷
◇ダブルス
▽準決勝
高橋あかり・川等花菜（旭実）２―０中塩胡桃・前田来実（旭実）、沢沼音里・志摩紗希（旭実）２―１嶋村瑞希・獅子原瑚桜（旭南）
▽決勝
沢沼・志摩２―０高橋・川等
▽３位決定戦
嶋村・獅子原２―０中塩・前田
◇シングルス
▽準決勝
土佐梨緒菜（旭実）２―０石崎美聖（旭北）、澤沼音里（旭実）２―０川等花菜（旭実）
▽決勝
土佐２―０澤沼
▽３位決定戦
川等２―０石崎
◆ソフトボール（５月２７日・旭商高グラウンド）
▽決勝
旭北１０―０旭商（５回コールドゲーム）
◆バスケットボール（５月２６～２８日・道北アークス大雪アリーナほか）
【男子】
▽１回戦
旭永嶺１１０―５６旭農、旭実９１―５２留萌
▽２回戦
旭大高１０１―７４旭永嶺、羽幌８６―４０旭藤星、旭龍谷２０―０富良野、旭北１１１―４６美瑛、旭工２０―０旭高専、旭明成８５―４９富良野緑峰、旭東４７―４４旭南、旭西６６―６４旭実
▽３回戦
旭大高１３０―８６羽幌、旭龍谷７２―５８旭北、旭工１２７―４５旭明成、旭西７１―４６旭東
◇決勝リーグ
旭大高８５―６９旭龍谷、旭西７４―５１旭工、旭大高９１―７２旭工、旭龍谷６６―４８旭西、旭大高８２―７１旭西、旭工１１３―６６旭龍谷
▽順位
①旭大高３勝②旭工１勝２敗③旭西１勝２敗③旭龍谷１勝２敗（２、３位は得失点差による）
▽ベスト５
坂本瑞樹（旭大高）、下村彪翔（旭大高）、上月亮汰（旭工）、萩生田侑杜（旭西）、白田翔悟（旭龍谷）
【女子】
▽１回戦
旭東８３―６５留萌、旭西２０―０旭商、旭龍谷８２―５５旭農、旭南１０４―６８旭実、旭北５５―３５羽幌、旭永嶺２０―０東川、旭明成１０３―２７富良野
▽２回戦
旭藤星１２８―１１旭東、旭龍谷６５―５３旭西、旭南７９―４８旭北、旭明成１４４―２９旭永嶺
◇決勝リーグ
旭藤星９０―３０旭龍谷、旭南８１―５７旭明成、旭藤星１０５―３９旭明成、旭南８５―５１旭龍谷、旭藤星９２―４９旭南、旭明成８６―６３旭龍谷
▽順位
①旭藤星３勝②旭南２勝１敗③旭明成１勝２敗③旭龍谷３敗（旭明成と旭龍谷は勝敗に関係なく３位）
▽ベスト５
荒田乃愛（旭藤星）、平下結夏（旭藤星）、井澤萌華（旭南）、服部亜子（旭明成）、山田鈴奈（旭龍谷）
◆サッカー（５月２５～２８日・東光公園球技場）
【男子】
▽１回戦
旭永嶺１―０旭西、旭東２―０旭工、旭龍谷４―０富良野、旭北４―０旭農、旭大高４―０留萌、旭明成３―０旭商
▽２回戦
旭実１―０旭永嶺、旭東１―１（ＰＫ５―４）旭龍谷、旭北０―０（ＰＫ４―２）旭大高、旭南６―１旭明成
▽準決勝
旭実４―０旭東、旭北１―０旭南
▽決勝
旭実２―０旭北
▽３位決定戦
旭南３―２旭東
【女子】
▽決勝
旭実８―０旭南
◆剣道（５月２７、２８日・東光公園武道館）
【男子】
◇団体
▽予選リーグＡブロック
①旭龍谷②旭大高③旭東④旭北
▽同Ｂブロック
①旭永嶺②旭商③旭工
▽１・２位決定戦
旭龍谷４―０旭永嶺
▽３・４位決定戦
旭商２―１旭大高
◇個人
▽決勝
幸田伊織（旭龍谷） メコ― 谷口和士（旭永嶺）
▽３・４位決定戦
信田竣乃介（旭龍谷）メ― 生駒海里（旭北）
▽５・６位決定戦
藤井勇輔（旭永嶺）メ― 久保田颯（旭龍谷）
▽７・８位決定戦
湯浅皓介（旭永嶺）コ― 寺澤海知人（旭東）
【女子】
◇団体
▽予選リーグＡブロック
①旭北②旭東③留萌
▽同Ｂブロック
①旭大高②旭龍谷③旭商
▽１・２位決定戦
旭北２―０旭大高
▽３・４位決定戦
旭龍谷４―１旭東
◇個人
▽決勝
土佐天花（旭大高）メ― 江口莉都（旭北）
▽３・４位決定戦
堀井音和（旭大高）コ― 柴田日向子（旭北）
▽５・６位決定戦
田中来実（旭北）メメ― 藤原実結（旭商）
▽７・８位決定戦
高橋瑞歩（旭大高）ド― 田畑姫彩（旭永嶺）
◆登山（５月２６、２７日・美瑛富士避難小屋）
【男子】
▽最優秀校
旭東
▽優秀校
旭北、旭工
【女子】
▽最優秀校
旭北
▽優秀校
旭東
◆空手道（５月２９日・留萌高体育館）
【男子】
▽個人形
①古川偉琉（旭東）②早勢憲志（旭西）③白瀬晃詠（旭永嶺）④柴森琉成（旭工）⑤伊丸岡裕貴（旭明成）
▽同組手
①越後谷侑久（留萌）②大懸拓司（留萌）③早勢憲志（旭西）③齊藤聖汰（留萌）
【女子】
▽個人形
①戸辺音花（旭南）②尾崎萌花（旭南）③工藤美羽（旭明成）
▽同組手
①井上愛心（留萌）②伊勢田愛莉（留萌）③工藤美羽（旭明成）③伊藤優芽（留萌）