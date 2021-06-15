【男子】

▽１００㍍１年

①榊琢見（富良野東）１３秒４７②倉橋怜央（東神楽）③高橋健心（富良野東）

▽同２年

①葛間竣也（上川）１１秒８６＝大会新②小山内太陽（東神楽）③山本煌貴（東神楽）

▽同３年

①高野歩来人（東神楽）１２秒１０②河原朋夢（南富良野）③西脇優弥（富良野東）

▽２００㍍

①佐藤颯（東神楽）２４秒９０②山本翼（上富良野）③山形朋希（富良野東）

▽４００㍍

①西脇優弥（富良野東）５７秒６７②吉田圭佑（東神楽）③矢鍋怜大（東神楽）

▽８００㍍

①青柳敬太（東神楽）２分１６秒６３②神成泰地（富良野東）③鈴木悠斗（当麻）

▽１５００㍍１年

①佐藤来紀（東神楽）５分１２秒２５②佐藤慶（東川）③鳥羽優絆（東川）

▽１５００㍍

①吉田礼（東神楽）４分２５秒８９＝大会新②藤木璃一（東神楽）４分２７秒６１＝大会新③五十嵐硫星（東神楽）

▽３０００㍍

①坂井聡（東神楽）９分５４秒８６②前田拓哉（東神楽）③吉田礼（東神楽）

▽１１０㍍障害

①門田隼人（富良野西）１６秒９８②安味大地（東神楽）

▽４００㍍リレー

①東神楽（山本煌貴、佐藤颯、小山内太陽、高野歩来人）４５秒７８＝大会新②富良野東③上富良野

▽走り高跳び

①上田昂誠（富良野西）１㍍６１＝大会新②山形朋希（富良野東）１㍍６１＝大会新②河原朋夢（南富良野）１㍍６１＝大会新

▽走り幅跳び

①合田健人（比布）５㍍３０②近藤伶（富良野東）③丸谷一颯（比布）

▽砲丸投げ

①木幡悠月（上富良野）１０㍍８５②村上竜義（上富良野）③上道大聖（比布）

▽４種競技

①上田昂誠（富良野西）１６９４点＝大会新（１１０㍍障害１８秒２１、砲丸投げ９㍍０８、走り高跳び１㍍６１、４００㍍１分０４秒００）

▽最優秀選手

吉田礼（東神楽）

【女子】

▽１００㍍１年

①藤倉聖里（東川）１３秒９２＝大会新②茂利芽依（上川）②小林優空（上川）

▽同２年

①堀珠来（上富良野）１３秒７７②東優花（富良野西）③北村花（富良野西）

▽同３年

①戸田智陽（中富良野）１４秒１７②高橋亜実（富良野東）③鈴木心琴（東神楽）

▽２００㍍

①鈴木心琴（東神楽）２９秒４９②東優花（富良野西）③遠藤愛和（上富良野）

▽８００㍍

①吉村美唯（上富良野）２分３８秒９３②日野凪彩（上富良野）③藤木乃逢（中富良野）

▽１５００㍍

①山川咲良（上富良野）５分３１秒８３②吉田明日香（富良野東）③藤木乃逢（中富良野）

▽１００㍍障害

①北村花（富良野西）１７秒３４

▽４００㍍リレー

①上富良野５４秒８２②富良野西③東神楽

▽走り高跳び

①茂利來永（上川）１㍍３０②小池奏来（中富良野）③小西麦歩（富良野東）

▽走り幅跳び

①高橋亜実（富良野東）４㍍９１②茂利芽依（上川）③本間杏奈（富良野西）

▽砲丸投げ

①河内真央（富良野西）９㍍３２②佐藤桜花（上川）③杉本柚季（愛別）

▽４種競技

①磯江栞奈（富良野東）１３０８点（１００㍍障害１８秒２３、走り高跳び１㍍１５、砲丸投げ６㍍５６、２００㍍３３秒４３）

▽最優秀選手

高橋亜実（富良野東）