【男子】

▽１００㍍１年

①藤矢拓馬（神居東）②榊（富良野東）③毛内（留萌）

▽同２年

①葛間竣也（上川）②小山内（東神楽）③山本（東神楽）

▽同３年

①中瀬遥（永山南）②高野（東神楽）③荒木関（神居東）

▽２００㍍

①高野歩来人（東神楽）②小山内（東神楽）③山本（東神楽）

▽４００㍍

①荒木関貫太（神居東）②西脇（富良野東）③阿部（明星）

▽８００㍍

①鈴木遥斗（留萌）②五十嵐（中頓別）③黒沼（士別朝日）

▽１５００㍍１年

①村田伊吹（神居東）②佐藤（東神楽）③八代（神居東）

▽１５００㍍

①岩村楓樹（神居東）②後藤（神居東）③坂井（東神楽）

▽３０００㍍

①後藤凌成（神居東）②佐藤（永山）③藤木（東神楽）

▽１１０㍍障害

①門田隼人（富良野西）②池田（永山）③内藤（広陵）

▽４００㍍リレー

①東神楽②富良野東③上富良野

▽走り高跳び

①上田昂誠（富良野西）②山形（富良野東）③渡辺（東鷹栖）

▽棒高跳び

①渡辺瑞己（広陵）②田中（広陵）③草開（広陵）

▽走り幅跳び

①中瀬遥（永山南）②藤田（永山）③三浦（緑が丘）

▽砲丸投げ

①木幡悠月（上富良野）②村上（上富良野）③宮田（士別南）

▽四種競技

①上川侑真（士別）

【女子】

▽１００㍍１年

①猪股結菜（神居東）１３秒２８＝大会新②板谷（緑が丘）③峯岸（神居東）

▽同２年

①丸山心優（緑が丘）②堀（上富良野）③東（富良野西）

▽同３年

①田野葵（緑が丘）②菊地（士別南）③野口（留萌）

▽２００㍍

①田野葵（緑が丘）②丸山（緑が丘）③菊地（士別南）

▽８００㍍

①菊地華恋（士別南）②金津（東明）③伊藤（留萌）

▽１５００㍍

①合田安伽梨（緑が丘）②篠島（神居東）③高橋（神居東）

▽１００㍍障害

①峯岸美来（神居東）②村上（神居東）③原田（緑が丘）

▽４００㍍リレー

①緑が丘②士別③富良野西

▽走り高跳び

①畠山紅杏（緑が丘）②児玉（永山）③米沢（永山）山下（東鷹栖）

▽走り幅跳び

①高橋亜実（富良野東）②村上（緑が丘）③茂利（上川）

▽砲丸投げ

①大田穂乃華（東鷹栖）②松村（明星）③河内（富良野西）

▽四種競技

①和泉蓮那（永山）②寺沢（士別）