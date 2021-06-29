■ソフトテニス（２５～２７日・花咲コート）

【男子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①啓北②東明③神楽④忠和

▽同Ｂ

①旭教大付属②神居③東光④旭川

▽同Ｃ

①永山②永山南③緑が丘④東陽

▽同Ｄ

①広陵②愛宕③光陽

▽決勝トーナメント１回戦

啓北２―０永山南、広陵２―０神居、永山２―１東明、愛宕２―１旭教大付属

▽同準決勝

広陵２―０啓北、永山２―０愛宕

▽同決勝

広陵２―１永山

◇個人

①上山・箱石（啓北）②熊谷・岡本（啓北）③唯野・野瀬（啓北）③中嶋・達野（緑が丘）⑤塚本・杉原（永山）⑤佐竹・井上（広陵）⑤堀・安藤（旭教大付属）⑤小野・秋場（東明）

【女子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①旭川②光陽③神居東④永山

▽同Ｂ

①東明②東陽③旭教大付属④北門

▽同Ｃ

①永山南②愛宕③緑が丘④北星

▽同Ｄ

①啓北②広陵③中央④明星

▽同Ｅ

①東光②神楽③神居

▽決勝トーナメント１回戦

神楽２―１愛宕、広陵２―１東光

▽同２回戦

旭川２―１神楽、啓北２―０東陽、永山南２―１光陽、広陵２―１東明

▽同準決勝

旭川２―０啓北、広陵２―１永山南

▽同決勝

広陵２―０旭川

◇個人

①森川・河村（啓北）②星・藤田（神楽）③菅・尾崎（北門）③越智・酒井（啓北）⑤中村・鎌田（東光）⑤梅田・徳永（東明）⑤中野・長谷川（旭川）⑤北谷・八巻（東明）

■サッカー（２５～２７日・東光公園球技場）



▽１回戦

神楽４―０旭教大付属、北門８―０春光台

▽２回戦

永山０―０（ＰＫ５―４）神楽、東明７―０中央、緑が丘１０―０北星、愛宕１―０啓北、東光２―２（ＰＫ４―１）六合、光陽・東陽合同４―０永山南、忠和・神居東合同４―１明星、広陵３―０北門

▽３回戦

東明１―１（ＰＫ４―３）永山、緑が丘３―０愛宕、東光２―０光陽・東陽合同、広陵３―０忠和・神居東合同

▽準決勝

緑が丘３―０東明、広陵３―２東光

▽決勝

緑が丘０―０（ＰＫ３―１）広陵

■軟式野球（２５～２７日・旭川ドリームスタジアムほか）



▽１回戦

神居１０―３東陽、東光・光陽５―０旭川、啓北３―０忠和

▽２回戦

春光台４―１広陵、北門６―５神楽、神居８―５旭教大付属、永山５―４中央、明星４―３緑が丘、東光・光陽１４―１３愛宕、東明７―０啓北、永山南１０―０六合

▽３回戦

春光台９―０北門、永山７―０神居、明星８―３東光・光陽、東明８―０永山南

▽準決勝

永山４―１春光台、東明８―１明星

▽決勝

永山４―０東明

▽３位決定戦

春光台６―４明星

■バスケットボール（２５～２７日・道北アークス大雪アリーナほか）

【男子】

▽１回戦

愛宕８９―２２明星、東陽８１―５１東光、緑が丘１０８―１７東明、永山南６５―４２北門、神居東８２―３８広陵、神楽６７―２７北星、忠和８１―３８中央、永山８８―３０光陽

▽２回戦

愛宕９８―３８東陽、永山南４７―４６緑が丘、神居東４４―３９神楽、忠和６３―６１永山

【女子】

▽１回戦

北門８７―１６北星、東明６５―２６啓北、東光５１―３５神居東、緑が丘６９―６４永山、忠和４０―３１東陽・光陽、広陵４７―２８中央、六合１０２―８神楽

▽２回戦

愛宕５７―４３北門、東明５１―４９東光、忠和５０―３８緑が丘、六合８８―２５広陵

■バドミントン（２５～27日・永山南中体育館ほか）

【男子】

◇団体

▽１回戦

東明２―１永山南、緑が丘２―１東光、忠和２―１広陵、東鷹栖３―０光陽、春光台３―０東陽、西神楽３―０明星

▽２回戦

愛宕２―１東明、忠和２―０緑が丘、春光台２―０東鷹栖、北門３―０西神楽

▽準決勝

愛宕２―０忠和、春光台２―１北門

▽決勝

愛宕２―１春光台

▽３シード決定戦

北門２―１忠和



◇シングルス

①水谷純稀（春光台）②阿部泰士（春光台）③小林陵平（忠和）③髙田晋司（忠和）

▽ダブルス

①大山一樹・野藤流星（愛宕）②川田光太・中塩爽太（愛宕）③奥村亮太・東海林亮汰（北門）③吉田一咲・河野颯汰（東明）

【女子】

◇団体

▽１回戦

旭教大付属２―１緑が丘、広陵２―１光陽、春光台３―０永山南、愛宕３―０東陽、明星２―１西神楽、北門２―１東光、東明３―０東鷹栖

▽２回戦

忠和３―０旭教大付属、春光台２―１広陵、愛宕２―０明星、東明２―０北門

▽準決勝

忠和２―１春光台、東明２―０愛宕

▽決勝

東明２―０忠和

▽３シード決定戦

愛宕２―１春光台

◇シングルス

①鈴木穂乃花（忠和）②井上紗彩（愛宕）③髙村侑里（東光）③原田夏帆（東明）

▽ダブルス

①阿部祐梨菜・佐藤鼓柊（春光台）②小林璃和・星野紗花（東明）③中濱このは・原田麻央（東明）③榊田結衣・杉本来未（東明）

■バレーボール（２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）

【男子】

▽決勝トーナメント１回戦

西神楽・緑が丘２―０北門

▽同準決勝

神楽２―０西神楽・緑が丘、永山２―０六合

▽同決勝

神楽２―０永山

【女子】

◇予選ブロック戦

神居２―０神楽、春光台２―０北門、神楽２―０北門、緑が丘２―０六合、東明２―０広陵、六合２―０広陵、永山南２―０忠和、旭教大付属２―０忠和、愛宕２―０北星、愛宕２―０明星、北星２―１明星、永山２―１旭川、永山２―０神居東、旭川２―０神居東

▽決勝トーナメント１回戦

旭教大付属２―０北星、緑が丘２―０神楽、東明２―０春光台、旭川２―０六合

▽同２回戦

神居２―０旭教大付属、緑が丘２―０愛宕、永山２―１東明、永山南２―０旭川

▽同準決勝

神居２―０緑が丘、永山南２―０永山

▽同決勝

永山南２―１神居

■剣道（２７日・東光公園武道館）

【男子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①永山南②愛宕③啓北④神居

▽同リーグＢ

①緑が丘②東明③広陵

▽順位

①永山南②緑が丘③東明④愛宕

▽個人

①三井滉太（緑が丘）②南本結希（愛宕）③菊地和志（緑が丘）③鹿内徹平（永山南）

【女子】

▽団体

①東明②愛宕③永山南④広陵⑤啓北

▽個人

①山崎颯花（東明）②阿久津妃菜（愛宕）③林愛李（東明）④住山亜梨沙（東明）

■柔道（２５日・東光公園武道館）

【男子】

◇団体

▽リーグ戦

永山５―０東光、永山４―１広陵、永山５―０旭川、広陵３―２東光、旭川４―０東光、広陵３―２旭川

▽順位

①永山３勝②広陵２勝１敗③旭川１勝２敗④東光３敗

◇個人

▽５０㌔級

①前田逞悦（永山）②中澤諒哉（六合）③竹内空（永山南）③吉田颯（永山）

▽５５㌔級

①森柾斗（永山）②荒木大雅（旭川）③宮川陽斗（旭川）③藤井光太（永山）

▽６０㌔級

①蛯澤真之助（広陵）②佐藤海斗（旭川）③河崎昊龍（東光）

▽６６㌔級

①鈴木真介（永山）②大槻玲生（永山）③堀井優真（旭川）

▽７３㌔級

①葛西樹生（愛宕）②千葉祐生（東陽）③佐々木雄基（永山）③佐藤友哉（東陽）

▽８１㌔級

①米田信太朗（中央）②小堀遙洋（東光）③奈良虎次郎（東光）

▽９０㌔超級

①合田颯琉（中央）②得能心太（広陵）③田中荘太（旭川）

【女子】

◇団体

①永山

◇個人

▽４４㌔級

①福士莉久（六合）②原田真帆（永山）

▽４８㌔級

①宗像ゆら（旭川）

▽５２㌔級

①石井優璃（春光台）②平野このみ（永山）③村瀨來良（光陽）③市川桜（東光）

▽５７㌔級

①松倉歩優（六合）②齋藤かんな（神居東）

▽６３㌔級

①藤井菜奈（永山）

▽７０㌔級

①原田実紀（永山）②長谷川祥嘉（愛宕）

▽７０㌔超級

①岩崎優生（中央）②今美夏（永山）

■卓球（２６、２７日・忠和公園体育館）

【男子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①旭川②緑が丘③神居東④神居

▽同Ｂ

①広陵②東陽③神楽④北門

▽同Ｃ

①中央②六合③春光台③北星

▽同Ｄ

①永山南②明星③啓北

▽決勝トーナメント１回戦

旭川３―０明星、永山南３―０六合、中央３―２東陽、広陵３―２緑が丘

▽同準決勝

旭川３―１永山南、中央３―１広陵

▽同決勝

旭川３―０中央



◇シングルス

①野原曖流（旭川）②浦崎陽（旭川）③小原奏杜（東陽）③中田浩星（広陵）⑤入江遥輝（旭川）⑤古川翔太郎（永山南）⑤山本夕月（永山南）⑤國分大翔（東陽）

【女子】

◇団体

▽予選リーグＡ

①広陵②旭川③六合④春光台

▽同Ｂ

①永山南②東陽③中央

▽同Ｃ

①緑が丘②神楽

▽決勝トーナメント１回戦

東陽３―１神楽、緑が丘３―１旭川

▽同準決勝

広陵３―０東陽、永山南３―１緑が丘

▽同決勝

広陵３―０永山南



◇シングルス

①谷島悠（広陵）②清杉笑花（緑が丘）③中田美聖（広陵）③野藤真琴（広陵）⑤三鍋春（広陵）⑤松平夕依（永山南）⑤但木真琴（中央）⑤遠藤りな（北星）

■新体操（２７日・春光台中体育館）＝女子のみ



◇個人総合選手権

①熊崎桃音（北門）②森七海（中央）③橋苺花（東陽）④嶋田奏（春光台）⑤宮地真彩（啓北）⑥髙嶋美奈（永山）