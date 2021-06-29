■ソフトテニス（２５～２７日・花咲コート）
【男子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①啓北②東明③神楽④忠和
▽同Ｂ
①旭教大付属②神居③東光④旭川
▽同Ｃ
①永山②永山南③緑が丘④東陽
▽同Ｄ
①広陵②愛宕③光陽
▽決勝トーナメント１回戦
啓北２―０永山南、広陵２―０神居、永山２―１東明、愛宕２―１旭教大付属
▽同準決勝
広陵２―０啓北、永山２―０愛宕
▽同決勝
広陵２―１永山
◇個人
①上山・箱石（啓北）②熊谷・岡本（啓北）③唯野・野瀬（啓北）③中嶋・達野（緑が丘）⑤塚本・杉原（永山）⑤佐竹・井上（広陵）⑤堀・安藤（旭教大付属）⑤小野・秋場（東明）
【女子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①旭川②光陽③神居東④永山
▽同Ｂ
①東明②東陽③旭教大付属④北門
▽同Ｃ
①永山南②愛宕③緑が丘④北星
▽同Ｄ
①啓北②広陵③中央④明星
▽同Ｅ
①東光②神楽③神居
▽決勝トーナメント１回戦
神楽２―１愛宕、広陵２―１東光
▽同２回戦
旭川２―１神楽、啓北２―０東陽、永山南２―１光陽、広陵２―１東明
▽同準決勝
旭川２―０啓北、広陵２―１永山南
▽同決勝
広陵２―０旭川
◇個人
①森川・河村（啓北）②星・藤田（神楽）③菅・尾崎（北門）③越智・酒井（啓北）⑤中村・鎌田（東光）⑤梅田・徳永（東明）⑤中野・長谷川（旭川）⑤北谷・八巻（東明）
■サッカー（２５～２７日・東光公園球技場）
▽１回戦
神楽４―０旭教大付属、北門８―０春光台
▽２回戦
永山０―０（ＰＫ５―４）神楽、東明７―０中央、緑が丘１０―０北星、愛宕１―０啓北、東光２―２（ＰＫ４―１）六合、光陽・東陽合同４―０永山南、忠和・神居東合同４―１明星、広陵３―０北門
▽３回戦
東明１―１（ＰＫ４―３）永山、緑が丘３―０愛宕、東光２―０光陽・東陽合同、広陵３―０忠和・神居東合同
▽準決勝
緑が丘３―０東明、広陵３―２東光
▽決勝
緑が丘０―０（ＰＫ３―１）広陵
■軟式野球（２５～２７日・旭川ドリームスタジアムほか）
▽１回戦
神居１０―３東陽、東光・光陽５―０旭川、啓北３―０忠和
▽２回戦
春光台４―１広陵、北門６―５神楽、神居８―５旭教大付属、永山５―４中央、明星４―３緑が丘、東光・光陽１４―１３愛宕、東明７―０啓北、永山南１０―０六合
▽３回戦
春光台９―０北門、永山７―０神居、明星８―３東光・光陽、東明８―０永山南
▽準決勝
永山４―１春光台、東明８―１明星
▽決勝
永山４―０東明
▽３位決定戦
春光台６―４明星
■バスケットボール（２５～２７日・道北アークス大雪アリーナほか）
【男子】
▽１回戦
愛宕８９―２２明星、東陽８１―５１東光、緑が丘１０８―１７東明、永山南６５―４２北門、神居東８２―３８広陵、神楽６７―２７北星、忠和８１―３８中央、永山８８―３０光陽
▽２回戦
愛宕９８―３８東陽、永山南４７―４６緑が丘、神居東４４―３９神楽、忠和６３―６１永山
【女子】
▽１回戦
北門８７―１６北星、東明６５―２６啓北、東光５１―３５神居東、緑が丘６９―６４永山、忠和４０―３１東陽・光陽、広陵４７―２８中央、六合１０２―８神楽
▽２回戦
愛宕５７―４３北門、東明５１―４９東光、忠和５０―３８緑が丘、六合８８―２５広陵
■バドミントン（２５～27日・永山南中体育館ほか）
【男子】
◇団体
▽１回戦
東明２―１永山南、緑が丘２―１東光、忠和２―１広陵、東鷹栖３―０光陽、春光台３―０東陽、西神楽３―０明星
▽２回戦
愛宕２―１東明、忠和２―０緑が丘、春光台２―０東鷹栖、北門３―０西神楽
▽準決勝
愛宕２―０忠和、春光台２―１北門
▽決勝
愛宕２―１春光台
▽３シード決定戦
北門２―１忠和
◇シングルス
①水谷純稀（春光台）②阿部泰士（春光台）③小林陵平（忠和）③髙田晋司（忠和）
▽ダブルス
①大山一樹・野藤流星（愛宕）②川田光太・中塩爽太（愛宕）③奥村亮太・東海林亮汰（北門）③吉田一咲・河野颯汰（東明）
【女子】
◇団体
▽１回戦
旭教大付属２―１緑が丘、広陵２―１光陽、春光台３―０永山南、愛宕３―０東陽、明星２―１西神楽、北門２―１東光、東明３―０東鷹栖
▽２回戦
忠和３―０旭教大付属、春光台２―１広陵、愛宕２―０明星、東明２―０北門
▽準決勝
忠和２―１春光台、東明２―０愛宕
▽決勝
東明２―０忠和
▽３シード決定戦
愛宕２―１春光台
◇シングルス
①鈴木穂乃花（忠和）②井上紗彩（愛宕）③髙村侑里（東光）③原田夏帆（東明）
▽ダブルス
①阿部祐梨菜・佐藤鼓柊（春光台）②小林璃和・星野紗花（東明）③中濱このは・原田麻央（東明）③榊田結衣・杉本来未（東明）
■バレーボール（２５～２７日・リアルター夢りんご体育館）
【男子】
▽決勝トーナメント１回戦
西神楽・緑が丘２―０北門
▽同準決勝
神楽２―０西神楽・緑が丘、永山２―０六合
▽同決勝
神楽２―０永山
【女子】
◇予選ブロック戦
神居２―０神楽、春光台２―０北門、神楽２―０北門、緑が丘２―０六合、東明２―０広陵、六合２―０広陵、永山南２―０忠和、旭教大付属２―０忠和、愛宕２―０北星、愛宕２―０明星、北星２―１明星、永山２―１旭川、永山２―０神居東、旭川２―０神居東
▽決勝トーナメント１回戦
旭教大付属２―０北星、緑が丘２―０神楽、東明２―０春光台、旭川２―０六合
▽同２回戦
神居２―０旭教大付属、緑が丘２―０愛宕、永山２―１東明、永山南２―０旭川
▽同準決勝
神居２―０緑が丘、永山南２―０永山
▽同決勝
永山南２―１神居
■剣道（２７日・東光公園武道館）
【男子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①永山南②愛宕③啓北④神居
▽同リーグＢ
①緑が丘②東明③広陵
▽順位
①永山南②緑が丘③東明④愛宕
▽個人
①三井滉太（緑が丘）②南本結希（愛宕）③菊地和志（緑が丘）③鹿内徹平（永山南）
【女子】
▽団体
①東明②愛宕③永山南④広陵⑤啓北
▽個人
①山崎颯花（東明）②阿久津妃菜（愛宕）③林愛李（東明）④住山亜梨沙（東明）
■柔道（２５日・東光公園武道館）
【男子】
◇団体
▽リーグ戦
永山５―０東光、永山４―１広陵、永山５―０旭川、広陵３―２東光、旭川４―０東光、広陵３―２旭川
▽順位
①永山３勝②広陵２勝１敗③旭川１勝２敗④東光３敗
◇個人
▽５０㌔級
①前田逞悦（永山）②中澤諒哉（六合）③竹内空（永山南）③吉田颯（永山）
▽５５㌔級
①森柾斗（永山）②荒木大雅（旭川）③宮川陽斗（旭川）③藤井光太（永山）
▽６０㌔級
①蛯澤真之助（広陵）②佐藤海斗（旭川）③河崎昊龍（東光）
▽６６㌔級
①鈴木真介（永山）②大槻玲生（永山）③堀井優真（旭川）
▽７３㌔級
①葛西樹生（愛宕）②千葉祐生（東陽）③佐々木雄基（永山）③佐藤友哉（東陽）
▽８１㌔級
①米田信太朗（中央）②小堀遙洋（東光）③奈良虎次郎（東光）
▽９０㌔超級
①合田颯琉（中央）②得能心太（広陵）③田中荘太（旭川）
【女子】
◇団体
①永山
◇個人
▽４４㌔級
①福士莉久（六合）②原田真帆（永山）
▽４８㌔級
①宗像ゆら（旭川）
▽５２㌔級
①石井優璃（春光台）②平野このみ（永山）③村瀨來良（光陽）③市川桜（東光）
▽５７㌔級
①松倉歩優（六合）②齋藤かんな（神居東）
▽６３㌔級
①藤井菜奈（永山）
▽７０㌔級
①原田実紀（永山）②長谷川祥嘉（愛宕）
▽７０㌔超級
①岩崎優生（中央）②今美夏（永山）
■卓球（２６、２７日・忠和公園体育館）
【男子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①旭川②緑が丘③神居東④神居
▽同Ｂ
①広陵②東陽③神楽④北門
▽同Ｃ
①中央②六合③春光台③北星
▽同Ｄ
①永山南②明星③啓北
▽決勝トーナメント１回戦
旭川３―０明星、永山南３―０六合、中央３―２東陽、広陵３―２緑が丘
▽同準決勝
旭川３―１永山南、中央３―１広陵
▽同決勝
旭川３―０中央
◇シングルス
①野原曖流（旭川）②浦崎陽（旭川）③小原奏杜（東陽）③中田浩星（広陵）⑤入江遥輝（旭川）⑤古川翔太郎（永山南）⑤山本夕月（永山南）⑤國分大翔（東陽）
【女子】
◇団体
▽予選リーグＡ
①広陵②旭川③六合④春光台
▽同Ｂ
①永山南②東陽③中央
▽同Ｃ
①緑が丘②神楽
▽決勝トーナメント１回戦
東陽３―１神楽、緑が丘３―１旭川
▽同準決勝
広陵３―０東陽、永山南３―１緑が丘
▽同決勝
広陵３―０永山南
◇シングルス
①谷島悠（広陵）②清杉笑花（緑が丘）③中田美聖（広陵）③野藤真琴（広陵）⑤三鍋春（広陵）⑤松平夕依（永山南）⑤但木真琴（中央）⑤遠藤りな（北星）
■新体操（２７日・春光台中体育館）＝女子のみ
◇個人総合選手権
①熊崎桃音（北門）②森七海（中央）③橋苺花（東陽）④嶋田奏（春光台）⑤宮地真彩（啓北）⑥髙嶋美奈（永山）