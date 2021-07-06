■バスケットボール（６月２８日・道北アークス大雪アリーナ）

【男子】

▽準決勝

愛宕８０―５３永山南、忠和５５―４４神居東

▽決勝

愛宕７７―６３忠和

▽第３代表決定戦

永山南６７―４３神居東

▽優秀選手

鹿原挑夢（愛宕）、菊地琉毅（愛宕）、高橋史（忠和）、池崎豪（永山南）、川村聖也（神居東）

【女子】

▽準決勝

愛宕５７―３１東明、六合６２―４１忠和

▽決勝

六合５２―４８愛宕

▽第３代表決定戦

東明５３―５２忠和

▽優秀選手

小嶌麻由（六合）、宮淑華（六合）、藪文香（愛宕）、河治穂香（東明）、井口和奏（忠和）

■陸上競技（３日・花咲陸上競技場）

【男子】

▽１００㍍

①中瀬遥（永山南）１１秒５６②森山塁生（中央）③岸本颯仁（忠和）

▽２００㍍

①荒木関貫太（神居東）２３秒７４②森山塁生（中央）③椎名公聖（永山）

▽４００㍍

①荒木関貫太（神居東）５３秒89②本間陽大（六合）③杉山主晃（永山南）

▽８００㍍

①岩村楓樹（神居東）２分１１秒９０②上田陽翔（神居）③芳澤英太（永山）

▽１５００㍍

①岩村楓樹（神居東）４分３１秒４６②後藤凌成（神居東）③浅野力登（忠和）

▽３０００㍍

①佐藤大心（永山）９分48秒04②松家悠汰（神居東）③佐藤真生（永山）

▽１１０㍍障害

①菊地勇志（北門）１９秒６３②椎名公聖（永山）③橋本竜（北門）

▽４００㍍リレー

①永山南４７秒０４②永山③明星

▽走り高跳び

①谷口蒼空（永山南）１㍍６５②渡辺一休（東鷹栖）

▽棒高跳び

①田中倖仁（広陵）２㍍４０②草開優太（広陵）③渡辺瑞己（広陵）

▽走り幅跳び

①中瀬遥（永山南）６㍍１９②植松俊也（光陽）③井口康晴（中央）

▽砲丸投げ

①堀海音（北門）８㍍９９②小澤己弥（北門）③中坪龍一（北星）

▽４種競技

①岡山陽紀（緑が丘）７８５点（１１０㍍障害２１秒４５、砲丸投げ７㍍００、走り高跳び 記録なし、４００㍍１分０５秒９１）

▽学校対抗

①神居東７０点②永山６８点③永山南５１点④六合４１点⑤北門３８点⑥緑が丘３８点⑦中央３７点⑧明星２３点

【女子】

▽１００㍍

①田野葵（緑が丘）１２秒７４＝大会新②丸山心優（緑が丘）１２秒９４＝大会新③猪股結菜（神居東）１２秒９４＝大会新

▽２００㍍

①田野葵（緑が丘）２６秒４７＝大会新②丸山心優（緑が丘）２６秒７７＝大会新③峯岸美來（神居東）

▽８００㍍

①篠田ひまり（神居東）２分２８秒９９②金津美雪（東明）③髙野楓遥（緑が丘）

▽１５００㍍

①合田安伽梨（緑が丘）４分５９秒０６②髙橋笑歌（神居東）③篠島渚紗（神居東）

▽１００㍍障害

①峯岸美來（神居東）１５秒０１②村上日咲（神居東）③原田樹里（緑が丘）

▽４００㍍リレー

①緑が丘（畠山紅杏、田野葵、丸山心優、板谷夏生）５０秒９３＝大会新②神居東③永山

▽走り高跳び

①畠山紅杏（緑が丘）１㍍３５②児玉早紀（永山）③山下理実（東鷹栖）

▽走り幅跳び

①村上綺音（緑が丘）５㍍０１②板谷夏生（緑が丘）③和泉蓮那（永山）

▽砲丸投げ

①松村怜林（明星）９㍍７８②大田穂乃華（東鷹栖）③佐藤彩菜（永山南）

▽４種競技

①和泉蓮那（永山）②１９８７点（１００㍍障害１６秒５２、走り高跳び１㍍３０、砲丸投げ７㍍１７、２００㍍２８秒６６）②原田樹里（緑が丘）③澤田美月（北門）

▽学校対抗

①緑が丘１５１点②神居東７２点③永山４９点④東鷹栖３６点⑤明星３３点⑥東明１８点⑦北門１２点⑧中央１１点